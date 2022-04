I colori moda Primavera/Estate 2022 sono accesi: le tonalità di tendenza e i look a cui ispirarsi Dal viola al turchese, dal verde lime all’arancione, dal rosa fucsia al verde prato: ecco i colori di tendenza per la Primavera/Estate 2022, direttamente dalle passerelle.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Laura Biagiotti, Alberta Ferretti, Stella McCartney, Dior, MaxMara, Michael Kors Collection

Colore, colore e ancora colore: la primavera 2022 parte all'insegna di tinte accese e brillanti. Fucsia, viola, arancio, turchese e verde prato sono i colori di tendenza e ci faranno compagnia anche in estate, insieme alla delicatezza di abiti color nude e al ritorno delle tinte fluo, in particolare il verde lime. Le passerelle Primavera/Estate 2022 portano nel nostro guardaroba energia e ottimismo: i colori della moda estiva sono un vero e proprio booster di buonumore, per risplendere sotto i raggi del sole nei colori dei fiori e del tramonto sul mare.

Fucsia

Parola d'ordine shocking! Il rosa fucsia è il protagonista delle tendenze di primavera, come dimostrano le passerelle di Valentino, Versace e Giorgio Armani. Acceso e frizzante, il colore dell'amore si porta in versione full color o spezzato da tinte neutre come il bianco e il denim. La moda ci invita a osare, abbinando il fucsia all'arancio o al verde scuro.

Versace

Viola

Misterioso ed enigmatico, il viola è tra i colori di tendenza della Primavera/Estate 2022 con tutto il suo fascino ambiguo. Perfetta per abiti da sera fluttuanti, per tailleur bon ton o per giacche sportive, il colore dei glicini è perfetto per le giornate di primavera e per le notti d'estate.

Tod’s

Azzurro

La libertà del cielo senza nuvole, del mare e degli orizzonti infiniti: il colore azzurro è la tinta di tendenza della Primavera/Estate 2022. Indossata in versione full color, dalla testa ai piedi, o abbinata al bianco, trasmette subito serenità e pace. Sarà per questo che Stella McCartney, Alberta Ferretti, Balenciaga e Valentino l'hanno scelta per abiti svolazzanti o completi femminili. Gli abbinamenti da provare, direttamente dalle passerelle sono con il verde brillante o con il viola.

Stella McCartney

Verde prato

L'arrivo della bella stagione significa un ritorno alla natura: le passerelle Primavera/Estate 2022 celebrano il verde, il colore dei prati e dei boschi. Elegante e luminoso, si porta di giorno e di sera su spolverini bon ton, blazer e camicie lucenti. L'abbinamento perfetto è anche il più semplice: il nero.

Dior

Verde lime

L'estate si accende di colori fluo: tra le tendenze della Primavera/Estate 2022 c'è sicuramente il color lime, tra il giallo fosforescente e il verde acido. Una tinta che non passa inosservata: accende l'abbronzatura e gli outfit. Perfetta per look casual e metropolitani ispirati ai cocktail estivi da sorseggiare in riva al mare.

MSGM

Arancio

Tra tutte le tinte di tendenza della moda Primavera/Estate 2022, il colore arancione è quello che non conosce mezze misure: o lo si ama, o lo si odia. Il colore dei tramonti e della frutta matura è la sfumatura di tendenza da provare su completi monocromo, top e minidress vitaminici. L'arancione richiede degli abbinamenti precisi, è vero, ma una volta indossato regala una carica immediata di energia e buonumore.

Max Mara

Nude

Da diverse stagioni il color nude domina la moda: delicato, essenziale e minimalista, è l'alternativa al nero per la bella stagione. Dal beige al cipria, le passerelle estive si riempiono di completi delicati, abiti impalpabili, shorts e pantaloni nei toni del sabbia.