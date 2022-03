L’azzurro è il colore di tendenza per la Primavera/Estate 2022: gli abbinamenti e i look da copiare La moda della Primavera/Estate 2022 è dominata dall’azzurro luminoso e vibrante. Dai Alberta Ferretti a Dior, ecco gli abiti e gli accessori che ci fanno sentire l’aria di mare.

A cura di Beatrice Manca

pullover Mango, bag Maison Margiela, look DSquared2, camicia e borsa Mango

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come il mare, come il cielo, come i pomeriggi d'estate: l'azzurro tra i colori di tendenza della Primavera/Estate 2022. Tra tutte le infinite sfumature del blu la moda della stagione ha scelto quelle più luminose e fresche, dal turchese al ceruleo: impossibile non pensare al famoso monologo del Diavolo Veste Prada in cui Miranda Priestly consacra il ceruleo come il colore del momento. E oggi è tornato di moda, insieme all'azzurro vibrante che domina le passerelle estive da Alberta Ferretti a StellaMcCartney. Basta una borsa o una camicia azzurra per sentire la brezza marina anche in città: ecco i look a cui ispirarsi direttamente dalle sfilate e gli abbinamenti per esaltare al massimo questa tinta.

Come abbinare l'azzurro per la Primavera/Estate 2022

L'azzurro, luminoso e vibrante, sembra un colore impegnativo ma in realtà si rivela assolutamente versatile e sorprendente. Partiamo dal grado zero: l'abbinamento più semplice per un il turchese è con il bianco: una camicia o una t-shirt bianca completa splendidamente un tailleur azzurro. Durante le giornate di primavera, quando il tempo è incerto, un soprabito o un accessorio celeste è perfetto per illuminare un semplice look total black.

Il soprabito azzurro e nero di Dior

Ma l'azzurro dà il meglio di sé quando è vicino a tinte altrettanto luminose: Valentino abbina il top color cielo al verde prato in un look perfetto per la primavera. Con l'arrivo dell'estate si può osare un abbinamento più caldo: avete mai provato il celeste con il rosso corallo o con l'arancione? Tra gli abbinamenti da provare c'è sicuramente quello con il marrone, dalla giacca scamosciata alla borsa di pelle invecchiata.

Leggi anche Tendenze accessori per la primavera: le borse alla moda sono triangolari

Valentino abbina il top azzurro alla gonna verde prato

Come indossare l'azzurro: i look a cui ispirarsi per la moda della Primavera 2022

Le sfilate Primavera/Estate 2022 ci hanno fatto sognare le onde del mare e la brezza tra i capelli. Alberta Ferretti e Balenciaga hanno proposto abiti azzurri plissettati, leggeri e svolazzanti, quasi regali. Non a caso una volta l'azzurro era associato al prezioso lapislazzulo, da cui si otteneva un pigmento costosissimo tanto in voga tra le teste coronate.

L’abito turchese di Alberta Ferretti

Turchese, celeste e lapislazzulo dominano le passerelle anche in versioni più casual: Dior lo ha scelto per minigonne e soprabiti anni Sessanta, mentre Tod's lo propone in look monocromantici. DSquared2 e Stella McCartney firmano tailleur azzurro cielo, simbolo di una nuova eleganza rilassata. In questa breve carrellata non può mancare Acne Studios, che sceglie il celeste per completi in maglia aderenti.

L’abito plissettato azzurro Balenciaga

Il significato dell'azzurro e gli effetti benefici sulla mente

Ammettiamolo: basta scorrere queste immagini per sentirsi già più rilassati. L'azzurro infatti ha un potente effetto calmante e richiama subito il cielo, il mare, l'aria aperta e la libertà. Viene scelto per dipingere le pareti delle stanze perché aiuta a distendere i nervi e a concentrarsi. Ma è anche un colore che aiuta a ricaricare le batterie: dopo il grigio dell'inverno il cielo azzurro è il primo indizio della bella stagione. Insomma, indossare un capo o un accessorio azzurro è un toccasana per l'umore.

Il completo azzurro di Acne Studios

L'azzurro è il colore associato alla calma, all'armonia e alla comunicazione: non a caso è il colore della diplomazia, indossato anche da teste coronate e first lady per incontri importanti. Sarà per questo che Kate Middleton ha indossato un abito azzurro splendente per l'ultima serata di gala del royal tour ai Caraibi?