Kate Middleton chiude il royal tour con un omaggio a lady Diana: l’abito celeste è da vera principessa Il royal tour ai Caraibi si è ufficialmente concluso: Kate Middleton in fatto di stile non ha sbagliato un colpo e ha scelto gli ultimi look in onore di lady Diana.

A cura di Beatrice Manca

Il royal tour del principe William e di Kate Middleton ai Caraibi si è concluso: i Cambridge sono tornati a casa dopo aver visitato Belize, Giamaica e Bahamas. Il viaggio è stato accompagnato dalle polemiche e dalle proteste, tanto che il principe William ha parlato di una possibile "evoluzione" dei rapporti con le ex colonie. Nonostante ciò, la Duchessa ha portato avanti una sua strategia ‘diplomatica': sempre sorridente e chic, durante il tour non ha sbagliato una mossa in fatto di stile. Dopo l'omaggio alla regina Elisabetta, Kate Middleton ha concluso il tour citando un'altra icona della royal family: lady Diana.

L'abito da Cenerentola di Kate Middleton

Durante il royal tour Kate Middleton ha alternato look sportivi, adatti alle escursioni e abiti da sera per i gran galà. L'ultimo abito da sera del tour ha fatto sognare i fan: durante la festa per l'ultima serata a Bahamas Kate Middleton risplendeva con un vestito in seta celeste cangiante firmato Phillipa Lepley, designer specializzata in abiti da sposa. Il vestito drappeggiato sembrava veramente uscito dalla fiaba di Cenerentola: la Duchessa ha completato il look con le "scarpette di cristallo" firmate Gianvito Rossi e gioielli Van Cleef & Arpels.

Kate Middleton e il principe William

L'ultimo abito del royal tour è un omaggio a Lady D

Prima di partire e rientrare a Londra, Kate Middleton ha reso un tributo speciale alla principessa Diana. Come ultimo abito del tour la Duchessa ha scelto un abito midi firmato Alessandra Rich, con maniche a sbuffo e una stampa floreale sui toni del giallo. La linea dell'abito richiama fortemente gli anni Ottanta: gonna a tubino, cintura in vita e maxi ruches sulla scollatura.

Kate Middleton in Alessandra Rich con il principe William

Secondo i royal correspondent l'abito cita un famoso look di Diana: l'abito floreale giallo di Paul Costello indossato durante il tour reale in Australia nel 1988. Kate si prepara al suo futuro ruolo di regina: ogni dettaglio conta, perfino negli abiti.