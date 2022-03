Kate Middleton “copia” la regina Elisabetta: l’abito in pizzo nasconde un omaggio alla sovrana Durante una parata in Giamaica Kate Middleton ha indossato un abito bianco che sembrava in tutto e per tutto un abito da sposa, con un significato particolare.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il royal tour di William e Kate ai Caraibi prosegue e a ogni tappa la Duchessa sfoggia abiti sempre più glamour. Kate Middleton ha alternato capi sportivi, come pantaloni con i tasconi e Superga, ad look da sera scintillanti, come l'abito verde con le spalle scoperte. Un look in particolare ha mandato in visibilio i fan e i corrispondenti reali: per una parata in Giamaica ha indossato un abito "da sposa" in pizzo bianco, un dichiarato omaggio alla regina Elisabetta.

L'abito in pizzo bianco di Kate Middleton

Nella valigia di Kate Middleton si alternano capi di stilisti emergenti e grandi firme internazionali. Non poteva certo mancare Alexander McQueen, uno dei suoi designer preferiti: la Duchessa ha sfoggiato un abito candido e aderente in pizzo bianco con le maniche corte, con la scollatura quadrata e una cintura a sottolineare il punto di vita.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Per completare il look ha indossato scarpe con il tacco en pendant, una parure di perle e un cappellino con un'applicazione floreale. In molti hanno fatto notare che Kate Middleton sembrava proprio una sposa: il paragone non è molto lontano dalla realtà, visto che anche il suo abito da sposa era firmato Alexander McQueen!

Kate Middleton in Alexander McQueen

L'omaggio di Kate Middleton alla regina Elisabetta

Agli occhi più esperti non sarà sfuggita l'ispirazione del look: l'abito in pizzo ricalca nella linea un famoso vestito indossato dalla regina Elisabetta nel 1954 in Australia. Stesso materiale, stessa lunghezza, stessa cintura in vita. Kate Middleton ha scelto accessori più moderni (niente guanti, tanto per cominciare) ma l'omaggio è evidente. Del resto l'intero tour fa parte delle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta: Kate e William rappresentano la sovrana, impossibilitata a viaggiare per motivi di salute. Anche attraverso gli abiti si compie il passaggio di testimone tra il presente e il futuro della monarchia.