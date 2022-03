Kate Middleton in Giamaica è una principessa in verde: perché ha indossato i gioielli della regina Ieri sera si è tenuta la cena di Stato tra i Cambridge e il Governatore della Giamaica e per l’occasione Kate Middleton ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha dimostrato di essere una principessa nata con un romantico abito di tulle verde, completando il tutto con gli scintillanti gioielli della regina Elisabetta II.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono alle prese con un tour nei Caraibi, il primo organizzato dopo oltre due anni di pandemia in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. I Cambridge stanno visitando i diversi paesi legati alla monarchia inglese, dal Belize alle Bahamas, fino ad arrivare alla Giamaica. È proprio a Kingston, la capitale giamaicana, che ieri sera si è tenuta una elegante cena di Stato. Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere la Duchessa che, dopo aver reso omaggio al paese ospitante con un delizioso abito giallo limone, ha dato spazio allo stile principesco tra tulle, diamanti e gioielli ereditati dalla regina in persona.

Chi ha firmato l'abito di tulle di Kate Middleton

Ieri sera Kate e William hanno incontrato il Governatore della Giamaica e sua moglie, apparendo più eleganti che mai durante la cena di Stato organizzata alla King's House di Kingston. La Duchessa, in particolare, ha dimostrato di essere già pronta per ricoprire il ruolo di regina consorte con il suo look romantico e principesco. Ha infatti indossato un lungo abito di tulle verde smeraldo, un modello firmato Jenny Packham tempestato di micro cristalli in tinta, con una lunga gonna a sirena e un bustier con scollo a barca e delle adorabili ruches sulle maniche. Per completare il tutto ha scelto un raffinato raccolto che ha messo in risalto gli orecchini pendenti in diamanti e smeraldi, li ha abbinati al braccialetto della stessa serie (tutto è stato "preso in prestito" dalla collezione della regina Elisabetta II).

Kate Middleton in Jenny Packham

Il significato nascosto nella spilla gialla di Kate Middleton

Il motivo per cui Kate ha indossato dei gioielli della collezione reale? Il tour nei Caraibi è stato organizzato per celebrare il Queen's Platinum Jubilee, dunque i preziosi della regina sono un piccolo "espediente" utilizzato per far essere presente la sovrana anche a miglia e miglia di distanza. Ad attirare le attenzioni dei media è stata anche la maxi spilla che Kate ha sfoggiato sul petto: un fiocco giallo con un medaglione decorato con un ritratto della monarca. Di cosa si tratta? Di un gioiello appartenente all'Ordine reale Vittoriano, che attesta il titolo riconosciuto alla Middleton di Cavaliere di Gran Croce. Insomma, la Duchessa non lascia nulla al caso nei suoi look

