Kate Middleton in Giamaica brilla con l’abito giallo: il colore acceso è un omaggio al paese Kate Middleton è alle prese con il Royal tour dei Caraibi con il marito William. Ieri è sbarcata in Giamaica e ha incantato tutti con un brillante abito giallo: in quanti sanno che nasconde un dolce omaggio al paese ospitante?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono ai Caraibi, hanno lasciato i tre figli in Gran Bretagna per volare oltreoceano e godersi le temperature miti del paese. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un viaggio di piacere ma del primo royal tour post pandemia, lo hanno organizzato in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II che verrà celebrato il prossimo giugno. I Cambridge faranno visita a diversi paesi legati alla monarchia inglese ,dal Belize alle Bahamas, anche se nelle ultime ore sono sbarcati in Giamaica (rimanendoci solo per poche ore). Per l'occasione la Duchessa non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e ha incantato tutti con un abito giallo acceso perfetto per la primavera.

Kate Middleton si è fatta personalizzare il vestito giallo

Nonostante durante la giornata passata in Giamaica i Duchi di Cambridge abbiano dovuto prendere parte a diversi eventi ufficiali, Kate Middleton ha trovato lo stesso il tempo per dare libero sfogo alla sua passione per la moda. Nel momento in cui è sbarcata al Norman Manley International Airport di Kingston ha incantato tutti con un look brillante e bon-ton perfetto per la primavera. Ha puntato sul giallo, colore che ha reso omaggio ai colori della bandiera giamaicana, sfoggiando un abito firmato Roksanda. Si tratta di un modello su misura con gonna alla caviglia e top a portafoglio con le maniche corte e un maxi fiocco sul lato del collo. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.095 sterline (oltre 1.300 euro), anche se è disponibile solo nella versione "originale", ovvero a giromaniche.

Abito Roksanda

Gli accessori griffati di Kate Middleton

A completare l'outfit primaverile di Kate non potevano mancare altri accessori sofisticati e griffati. Le scarpe, dei décolleté bianchi e gold con tagli laterali e tacchi a spillo, sono di Aquazzura, mentre la borsetta, ovvero una clutch bag in tinta, è di Salvatore Ferragamo. Niente capelli sciolti e onde fluenti, la Duchessa ha osato con un'acconciatura inedita: una coda di cavallo alta portata tiratissima e con la fila centrale, così da mettere in risalto gli orecchini pendenti in bronzo e bianco. Insomma, dopo l'outfit in rosa brillante di qualche sera fa, la Middleton ha dato una nuova prova del fatto che non ha rivali in fatto di stile: in quante come lei sceglieranno il giallo per portare un tocco di luminosità ai primi giorni di primavera?

Leggi anche Il significato degli orecchini di Kate Middleton: omaggio alla regina nel primo Natale senza Filippo