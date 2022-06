Il verde lime è il colore moda dell’estate 2022: come indossarlo e come abbinarlo La tinta di tendenza da provare per i look estivi è il color lime, luminoso e rinfrescante: ecco a chi sta bene e come abbinarlo di giorno e di sera.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Blumarine, Nemozena, Versace

La moda dell'estate ha la freschezza di un mojito ghiacchiato: il colore di tendenza del momento è il lime, a metà tra il giallo acido e il verde fluo. Le passerelle non hanno dubbi: da Prada a Valentino, da Moschino a Roberto Cavalli, le tendenze estive si accendono di abiti e accessori lime. Una tinta che non passa certo inosservata: è una scossa di elettricità nel look, perfetto per esaltare l'abbronzatura e per brillare nelle sere d'estate. Un colore così d'impatto pone l'eterna domanda: come abbinarlo? Ecco i look a cui ispirarsi e gli abbinamenti perfetti per ogni look, di giorno e di sera.

Come abbinare il color lime per la moda Primavera/Estate 2022

Eccentrico e luminoso, il verde lime è il colore di tendenza della stagione ma spesso viene snobbato perché difficile da portare. In realtà basta solo seguire alcuni trucchi nella scelta degli abbinamenti. Come tutti i colori decisi, il modo più semplice (e cool) di indossarlo è in versione monocromo: un abito lungo, come quelli proposti da Prada o Blumarine, sono perfetti per le serate estive e si indossano con semplici accessori neri o color nude.

Un completo lime abbinato al trench nude di DROMe Resort 2022

Un abbinamento facile da cui partire è color lime e denim: un crop top verde fluo è perfetto per spezzare un total look di jeans. Chi vuole alzare l'asticella può provare il lime insieme all'azzurro, al blu navy o con il verde smeraldo, come propone Gucci.

Gonna verde lime e camicia multicolor di Beatrice .b

Come indossare il verde lime: i look a cui ispirarsi per la primavera 2022

Il lime richiede un'attenzione extra nella costruzione dei look: un colore così freddo e acido dona soprattutto alle carnagioni scure o molto abbronzate. Questo non significa che chi ha un incarnato chiaro debba rinunciarci: per iniziare si può puntare su un accessorio, come la borsa o le scarpe, che spezzi un total look in colori neutri. Una volta presa la mano si può sperimentare con i total look lime, come suggeriscono le passerelle: Versace lo propone anche su completi con blazer e minigonna molto glamour.

Un completo con minigonna color lime di Versace

Le passerelle declinano il lime anche in versione romantica o femminile: Moschino propone un soprabito bon ton mentre Roberto Cavalli fa sfilare un abito monospalla da red carpet in questa nuance. Il vantaggio? Vi sembrerà di assaporare un cocktail dissetante anche sotto al sole cocente!