L’arancione è tra i colori moda della primavera 2022: i look di tendenza e gli abbinamenti da provare Da Versace a Tod’s, l’arancione accende le passerelle Primavera/Estate 2022: un vero e proprio booster di energia, ma attenzione agli abbinamenti.

Vibrante di energia, sfacciato e allegro: l'arancione è il colore moda della Primavera/Estate 2022. Dal color carota fino all'aragosta, l'arancio domina le passerelle estive nelle sue sfumature più luminose e intense: Salvatore Ferragamo, Versace, Saint Laurent e Moschino si sono lasciati conquistare dalla carica vitaminica, illuminando le collezioni estive con le sfumature del tramonto. L'arancione è un vero e proprio booster di energia da indossare: ecco i look di tendenza e gli abbinamenti più chic della stagione.

Come abbinare l'arancione per la moda Primavera/Estate 2022

L'arancione non conosce mezze misure: o lo si ama, o lo si odia. Viene considerato tra le tinte più impegnative dell'arcobaleno, ma con gli abbinamenti giusti diventerà il vostro migliore alleato per le giornate di sole. L'arancio dà il meglio di sé in versione total look, da indossare con accessori neutri, beige o cuoio. Per spezzare un completo arancio l'ideale è un capo bianco panna, più delicato e luminoso nel nero.

Saint Laurent abbina l’abito arancio con orecchini blu

L'arancio ha bisogno di essere ‘ammortizzato' con colori neutri: una camicia aragosta si abbina bene a pantaloni color tortora, per la primavera, come propone BOSS, o color corda. Un altro abbinamento da provare è con l'azzurro polvere e il blu navy, giocando sui contrasti cromatici. Se vi sentite in vena di osare prendete spunto dalla sfilata Versace, dove l'arancio ha sfilato abbinato al fucsia, al giallo e al verde lime.

Top e cardigan arancioni, BOSS

Come indossare l'arancio: i look a cui ispirarsi per la primavera 2022

L'arancio ha dominato le passerelle estive. Versace lo ha scelto sia per gli uomini che per le donne, dal completo maschile all'abito da sera in lamé, mentre Moschino gioca con trench e cappottini vitaminici perfetti per le bizze del meteo in primavera. Le "brave ragazze" di MaxMara sfilano con outfit minimal: top, minigonne, spolverini e cerchietti si accendono di arancio brillante.

L’abito scintillante arancione di Versace

Sulla passerella di Tod's l'arancio illumina tubini e giacche impermeabili (un booster per l'umore). La versione più chic? Quella di Prada, che fa sfilare minigonne in seta arancioni già must have.

Top e minigonna arancioni, Max Mara

Il significato dell'arancione e gli effetti benefici sull'umore

Parente stretto del rosso, l'arancio è collegato all'energia, all'ambizione e all'istinto. chi lo indossa è una persona estroversa, a cui non piace passare inosservato: l'arancio catalizza subito il nostro sguardo. Richiama subito l'estate, la frutta matura e i tramonti, quindi è associato alla vitalità: indossare qualcosa di arancio, anche un piccolo accessorio, è un booster naturale per il nostro umore.

L’abito arancio Tod’s

Se l'estate vi sembra troppo lontana, la soluzione è a portata di mano: una giacca arancione porta il sole anche nelle giornate di pioggia!