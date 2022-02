Il viola è il colore di tendenza per la Primavera/Estate 2022: look e abbinamenti Il viola è uno dei colori di tendenza per la primavera 2022. Da Gucci a Valentino, le passerelle puntano su nuance ametista e Veri Pery, il Pantone del 2022.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Lanvin, Alberta Ferretti, Valentino Haute Couture

L'incontro perfetto tra i colori caldi e i colori freddi, simbolo di mistero e magia: il viola ha un posto speciale tra i colori di tendenza della Primavera/Estate 2022. Quest'anno la moda sfida la scaramanzia e il viola – un tempo considerato simbolo di sfortuna – torna protagonista sulle passerelle di Gucci, Tod's, Valentino e Lanvin. Merito anche del viola Veri Pery, eletto tinta dell'anno dall'azienda Pantone, che ha sancito il definitivo ritorno del viola nelle nostre case e nei nostri armadi (in barba alla superstizione). Un colore simile, ma non identico, a quello che spopolerà quest'estate: abbandonato il delicato lilla e il romantico glicine, è il momento del viola ametista, luminoso e deciso. La moda della prossima stagione ci fa riscoprire un colore carico di significati simbolici e spirituali, associato alla creatività e all'intuito.

Come abbinare il colore viola Very Peri per la moda Primavera/Estate 2022

Il viola è un colore intenso e deciso, che dà il suo meglio quando è lasciato protagonista del look: un abito lungo o un tailleur in questa nuance non hanno bisogno di altro se non di accessori luminosi, oro o argento. Per "spezzarlo" e renderlo più facile da portare le strade sono due: o un tono neutro, come il bianco avorio, o un colore complementare come il verde, calibrando bene la tonalità. Le passerelle ci danno qualche suggerimento: Valentino punta sul verde bosco per esaltare una camicia Veri Pery, mentre Versace abbina un top verde prato alla gonna viola scintillante.

Versace Primavera/Estate 2022

Come indossare il viola: i look a cui ispirarsi per la moda primavera-estate 2022

Il viola è il protagonista delle passerelle Primavera/Estate 2022: Alberta Ferretti, Valentino e Gucci lo hanno scelto per abiti da sera lunghi e fluttuanti, perfetti per le notti estive. Alberta Ferretti si affida a intrecci e tessuti leggeri per esaltare il movimento, Valentino punta su linee pulite e plissettature ricercate.

Valentino

Lady Gaga aveva anticipato la tendenza sfoggiando un modello della collezione estiva di Gucci per la prima di House of Gucci, perfetto per un ingresso da diva sul red carpet. Tod's usa il viola in versione "total look", cioé dalla testa ai piedi, in versione più informale e casual: dalle tute ai minidress, passando per le giacche sportive. Tra i capi che sfoggeremo la prossima estate c'è sicuramente la mini viola scintillante di Versace, un must per il ritorno in discoteca.

Tod’s

Il significato del viola e gli effetti benefici sulla mente

Per un'antica usanza teatrale il viola è bandito dai palcoscenici e da ogni luogo importante: negli anni è stato considerato spesso un colore capace di portare sfortuna, ma ora le cose sono cambiate. Profondo e magnetico, il viola è un colore denso di significati spirituali: cromaticamente nasce dall'unione tra caldo e freddo, sul piano simbolico quindi rappresenta l'equilibrio e il dialogo tra corpo e spirito. Il viola è un colore molto raro in natura, per questo è associato alla magia e al mistero. Pare che per la sua peculiarità questa tinta sia associata alla creatività: che sia vero o no, è il momento di aggiungere un tocco ametista al nostro guardaroba.

Lanvin

Superstiziose o no, è il momento di cedere al fascino del viola: sta bene a tutte e non passa inosservato. Chissà che alla fine non porti anche fortuna…