Il rosa fucsia è il colore moda della primavera 2022: i look e gli abbinamenti di tendenza Il rosa fucsia è uno dei colori di tendenza per la Primavera/Estate 2022. Da Versace a Valentino, le passerelle propongono accessori shocking e look rosa acceso.

Energia, ottimismo, amore. Il colore rosa è una sferzata di buonumore nel guardaroba della Primavera/Estate 2022. La sfumatura di tendenza per la stagione non è il delicato color pastello né il rosa baby: è il rosa shocking, acceso e frizzante, nelle sfumature che vanno dal fucsia al bougainvillea. Sulle passerelle di Valentino, Versace e Giorgio Armani la femminilità si accende di nuova luce: ecco i look total pink a cui ispirarsi e gli abbinamenti da provare.

Come abbinare il rosa fucsia per la moda Primavera/Estate 2022

Le passerelle primaverili non hanno dubbi: il rosa "hot pink" è il colore di tendenza della bella stagione alle porte. Facile a dirsi, meno a farsi: è un colore deciso che non passa certo inosservato. Le sfilate lo propongono in versione total look: Zendaya era alle sfilate parigine vestita di rosa Barbie dalla testa ai piedi, risultando assolutamente chic.

Zendaya in Valentino

Per iniziare con qualcosa di più soft, però, l'ideale è spezzarlo con i colori neutri o con il denim: un pullover rosa candy sui pantaloni bianchi, una camicia fucsia che spunta da un completo total black o una minigonna rosa acceso da indossare con una giacca in jeans. Se volete osare provate le tinte fluo: Versace abbina il completo fucsia al top arancio vitaminico, un abbinamento assolutamente da copiare per le notti estive.

Il completo rosa fluo di Versace Primavera/Estate 2022

Come indossare il rosa shock: i look a cui ispirarsi per la Primavera/Estate 2022

Dopo diverse stagioni dominate dai toni pastello, il fucsia si è ripreso la scena sulle passerelle. Chanel accende il classico tailleur in tweed con sfumature candy e Barbie, rendendolo più contemporaneo e spiritoso. Versace sceglie una tonalità fluo per completi giacca e pantaloni coloratissimi, la nuova divisa dell'empowerment. Perfino re Giorgio Armani sceglie il color bouganville per accendere morbidi pantaloni e leggerissime maglie crochet. Il rosa sarà la tonalità delle sere d'estate: Valentino lo propone per minidress dall'aria molto "girly".

Il minidress rosa di Valentino Primavera/estate 2022–2023

Il significato del rosa e gli effetti positivi sull'umore

La moda dell'estate indossa gli occhiali rosa: non è un caso che nella lingua il rosa è associato all'ottimismo e al buonumore. Tradizionalmente è associato all'infanzia, al romanticismo e all'allegria: avete notato che Kate Middleton veste spesso di rosa quando visita le scuole? In generale vestirsi di rosa regala un tocco di energia in più (che non guasta) e indica una persona estroversa. Il rosa nel tempo ha assunto anche vari significati politici: tradizionalmente associato alle donne, nasce in realtà come colore "maschile" e oggi viene (finalmente) rivendicato da entrambi i generi.

Un look rosa fucsia di Giorgio Armani Primavera/Estate 2022

Il rosa pop di quest'estate è inclusivo e sovversivo a modo suo, indica una bellezza che non ha paura di farsi guardare: non a caso Pierpaolo Piccioli ha disegnato un'intera collezione interamente fucsia per la sfilata invernale di Valentino. Siete pronti alla vie en rose?