Zendaya col tailleur fucsia da Valentino: è lei la diva della sfilata total pink Zendaya è stata tra gli ospiti speciali della sfilata total pink di Valentino che si è tenuta ieri a Parigi. Si è seduta nella prima fila del front-row e ha sfoggiato un look fucsia a tema, dando così prova di essere ormai la musa del direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 sta per arrivare al termine ma, nonostante ciò, sono ancora molte le Maison che stanno presentando le loro spettacolari collezioni. Ieri è stato il turno di Valentino, che rotto gli schemi con con uno show all'insegna del total pink. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha mixato solo due colori nella sua Valentino Pink PP collection, il fucsia e il nero, rivoluzionando gli stereotipi e dando spazio a una nuova idea di bellezza moderna, audace e libera dalle etichette. Tra gli ospiti in prima fila c'era anche Zendaya, ormai considerata la musa dello stilista, apparsa meravigliosa ed elegante con un outfit "a tema" tutto rosa.

Zendaya, il look mannish in total pink

Zendaya era tra gli ospiti seduti nella prima fila del front-row alla sfilata di Valentino che si è tenuta ieri pomeriggio a Parigi. Vista la collaborazione con Pierpaolo Piccioli, conosceva già il mood della sfilata ed è proprio per questo che ha sfoggiato un look a tema. Ha seguito il trend della moda mannish indossando un tailleur total pink, un modello con giacca lunga doppiopetto e pantaloni palazzo, tutto decorato con dei ricami floreali in tinta. Camicia portata sbottonata sul décolleté e scarpe con maxi zeppa (rigorosamente fucsia) hanno completato l'outfit firmato appositamente per lei dal direttore creativo della Maison.

Zendaya alla sfilata di Valentino

Zendaya è la nuova musa di Pierpaolo Piccioli

A poche ore dalla sfilata total pink che si è tenuta ieri a Parigi, sul profilo Instagram della Maison Valentino è comparso un post che ha dato una piccola anticipazione dei look che si sarebbero visti in passerella. La protagonista del breve video è Zendaya, la nuova musa di Pierpaolo Piccioli, apparsa più glamour che mai in fucsia con maxi cappotto e stivali cuissardes con la zeppa. Dopo aver posato per l'ultima campagna dello stilista, ora l'attrice è stata scelta per regalare uno sguardo esclusivo sul mondo pink e monocromatico della griffe. "Il rosa è il colore dell'amore, della comunità, dell'energia e della libertà": Zendaya è eclettica, moderna, fashion e nessuno avrebbe potuto impersonificare meglio il messaggio nascosto dietro la scelta rivoluzionaria di Valentino.