Zendaya, addio tacchi nel servizio fotografico: il nuovo look con capelli lunghissimi e schiena nuda Zendaya è la nuova musa di Valentino, ha posato nell’ultima campagna pubblicitaria della Maison dando per l’ennesima volta prova di essere icona di bellezza e di stile. Per lo shooting ha detto addio ai tacchi e ha sfoggiato un inedito look con capelli lunghissimi e schiena scoperta.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya è la nuova musa di Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della Maison Valentino che ha visto in lei un'icona di bellezza e di stile libera, unica, contemporanea e romantica. Non sorprende, dunque, che l'attrice sia stata scelta per diventare protagonista della nuova campagna Rendez-Vous, quella realizzata ai Warner Bros. Studios di Los Angeles per lanciare la collezione Primavera/Estate 2022 della griffe. Per l'occasione la diva di Euphoria ha messo in atto l'ennesima evoluzione fashion, proponendo un look inedito e rivoluzionario: ecco come si è lasciata immortalare per l'esclusivo shooting.

Il mini abito audace e bon-ton di Zendaya

Zendaya è tra i volti della campagna Rendez-Vous di Valentino ed è stata lei stessa ad anticiparne alcuni dettagli sui social. Ha condiviso delle foto direttamente dal backstage mentre sfoggiava un look all'insegna del glamour. L'attrice ha indossato uno degli abiti della collezione P/E 2022 della Maison di Pierpaolo Piccioli, un modello mini in rosa indiano con dei tagli cut-out sui fianchi.

Valentino, collezione P/E 2022

Ad aggiungere un tocco romantico all'outfit audace è stata la maxi scollatura sulla schiena decorata da "un'opera d'arte" geometrica con nastri e micro fiocchi. La vera novità, però, sta nel fatto che Zendaya ha sfoggiato una acconciatura inedita: sebbene non abbia rinunciato alla chioma sciolta con le onde voluminose, ha esagerato con le lunghezze, facendo arrivare i capelli oltre il fondoschiena (probabilmente con delle extension).

Zendaya in Valentino

I sandali alla schiava sono il nuovo must-have

Siamo sempre stati abituati a vedere modelle in abiti da sera, paillettes e tacchi a spillo negli shooting fotografici fashion ma Zendaya è diventata il simbolo della rivoluzione (e non solo perché la sua bellezza è atipica secondo i canoni comunemente accettati in passerella). L'attrice ha detto addio alle scarpe alte, posando con indosso un paio di sandali raso terra, un modello alla schiava della collezione P/E di Valentino con i lacci che arrivano fino al ginocchio. Le iconiche calzature in pieno stile anni 2000 torneranno in voga nella prossima stagione? A giudicare dal look glamour della musa di Valentino, pare proprio di sì.