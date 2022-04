Perché le Kardashian indossano abiti ‘nudi’ coordinati per il ritorno in tv Il 14 aprile 2022 arriva su Disney+ “The Kardashians”, in cui la famiglia di influencer si mette a nudo davanti alle telecamere. I look della locandina sono stati scelti per mandare un preciso messaggio.

A cura di Beatrice Manca

Il loro reality ha cambiato la storia della televisione: adesso le Kardashians tornano con una nuova serie omonima in cui promettono di svelare la loro vita "senza barriere" e senza filtri. Dalle aziende alle relazioni amorose, passando per i bambini e per la moda: lo show Disney+ The Kardashians vuole mostrare sotto una nuova luce l'influencer Kim Kardashian, la madre Kris Jenner, le sorelle Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie Jenner. Il cambio di passo è evidente già dalla locandina in cui le donne protagoniste indossano look coordinati in colori chiari, dal bianco al beige, tra corsetti e abiti premaman.

Il ritorno delle Kardashian in tv

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo la fine dello storico show "Al passo con i Kardashians" la famiglia più famosa dei social torna sulla piattaforma Disney+ a partire dal 14 aprile. Ogni giovedì verrà trasmesso un nuovo episodio, dove le donne del clan Kardashian saranno le protagoniste assolute: appariranno anche Travis Barker, che ha sposato Khloé a Las Vegas, Scott Disick e Kanye West, ex marito di Kim Kardashian. Ma si parlerà anche della nuova storia d'amore dell'influencer con Pete Davidson oltre che della sua passione per la moda. "Ogni barriera andrà in frantumi", recita il trailer della serie, promettendo succosi retroscena e segreti da svelare. Non a caso, i look che le sorelle sfoggiano sulla locandina e nel teaser sono stati scelti con un'intenzione ben precisa.

La locandina di the Kardashians

Il significato dei look color nude delle Kardashian

La prima cosa che colpisce della locandina è che Kim, Kourtney, Kris, Kylie, Khloé e Kendall sono vestite in coordinato: indossano tutte abiti diversi ma nella stessa palette di colori neutri, dal bianco sporco al beige. Gli abiti ricordano il loro legame: le donne di casa Kardashian mettono al primo posto la famiglia, pur conducendo vite indipendenti. Kim Kardashian, da vera imprenditrice, indossa un completo, ma la giacca è allacciata come un corsetto sensuale. Khloé invece è vestita di bianco: di recente si è sposata con Travis Barker, in una cerimonia a sorpresa a Las Vegas. Kylie, che al momento delle riprese era già incinta del secondo figlio, è fasciata in un abito premaman che mette in risalto il pancione. La palette è tutta sui toni chiari e allude alla volontà di mettersi "a nudo" e di raccontarsi: al contrario degli abiti neri, che rimarcano una distanza psicologica, le tinte nude comunicano subito intimità, calore, vicinanza. Quali segreti condivideranno le Kardashian con i loro fan?