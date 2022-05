Ambra Angiolini meravigliosa in costume: il primo bikini dell’anno è effetto nudo Ambra Angiolini ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. È a Stromboli per un nuovo progetto lavorativo e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo costume: si tratta di un sensuale bikini effetto nude che ha lasciato senza fiato i fan.

A cura di Valeria Paglionico

Le giornate calde e soleggiate sono ormai arrivate e sono diverse le celebrities che hanno già dato il via alle loro vacanze, documentando tutto sui social con foto e Stories. L'ultima ad averlo fatto è stata Ambra Angiolini che, complice le riprese di una serie tv che sta realizzando con i colleghi Tecla Insolia e Andrea Bosca, è sbarcata a Stromboli. Quale migliore occasione di questa per indossare il primo costume della stagione balneare? L'attrice ha sorpreso tutti con un modello effetto nude che ha messo in risalto la sua silhouette mozzafiato. In quante la imiteranno durante l'estate 2022?

Ambra Angiolini, la prima foto in bikini dell'anno

Ambra Angiolini si è concessa una piccola pausa all'insegna del relax durante i mille impegni lavorativi. A Stromboli ha posato sullo sfondo di un meraviglioso tramonto e, oltre ai panorami meravigliosi alle sue spalle, ha anche rivelato il costume che si rivelerà il must-have della prossima stagione. Ha infatti indossato un due pezzi sfumato sui toni del tabacco e del rosa carne, con un tanga sgambato e un reggiseno dal taglio classico. Al di là del fatto che il modello è così fasciante da sembrare una "seconda pelle", l'effetto nudo dà l'idea che il seno sia stato coperto e decorato con la body art.

Ambra Angiolini col costume effetto nudo

L'hair look "al naturale" di Ambra Angiolini

Il bikini effetto nude non è stato l'unico che Ambra ha sfoggiato a Stromboli, durante un giro in barca con i colleghi Tecla Insolia e Andrea Bosca ha optato per un costume intero total black con una maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté. In entrambi i casi l'attrice ha tenuto i capelli al naturale, ovvero leggermente mossi e con la frangia che le copre la fronte, dando prova di essere meravigliosa anche senza l'intervento del parrucchiere. Insomma, a 45 anni Ambra non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani: è bellissima e in splendida forma.