Ambra Angiolini posa in reggiseno e ironizza: "E se prometto, poi mantengo" Ambra Angiolini ha posato in reggiseno sui social ma non ha rinunciato all'ironia che da sempre la contraddistingue: ecco come ha commentato lo scatto.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati decenni da quando Ambra Angiolini era la leader delle ragazze di Non è la Rai ma, nonostante ciò, sono ancora moltissimi coloro che ricordano con nostalgia i suoi primi anni di successo. All'epoca era solo una ragazzina ma era già evidente che avesse una "marcia in più" in fatto di grinta e di talento, dunque non sorprende che oggi continua a essere tra le star italiane più amate. Il dettaglio che non è cambiato con gli anni? Non ha perso l'ironia che da sempre la contraddistingue e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore con un originale post social.

La foto in reggiseno di Ambra Angiolini

Dopo essere apparsa sul palco del Pride di Milano con la figlia Jolanda, Ambra Angiolini è tornata a ricordare il successo di T'appartengo, la canzone iconica che ha contribuito a renderla famosa negli anni '90. Ha posato sullo sfondo del meraviglioso tramonto che ammira dal balcone della sua casa a Bergamo e lo ha fatto con un look super sensuale, ovvero in pantaloni e reggiseno nude, lasciando gli addominali in vista. Nella didascalia ha poi citato la nota hit per fare ironia sulla "funzionalità" del capo di lingerie, le sue parole sono state: "E se prometto poi mantengo! Disse il reggiseno #buonadomenica #ironia giusto per chiarire #noperditempo".

Ambra Angiolini in Gucci

Ambra Angiolini con la tuta griffata

Il dettaglio glamour che ha attirato le attenzioni dei fan? Ambra Angiolini per lo scatto in reggiseno non ha rinunciato al lusso, anzi, ha sfoggiato un capo griffato super riconoscibile: un pantalone sportivo di Gucci decorato all-over con l'iconica doppia G incrociata, per la precisione il modello con le molle alle caviglie e dettagli bianchi e rossi sulle tasche (attualmente in vendita in versione vintage sugli e-commerce di moda di lusso a oltre 1.500 euro). È poi rimasta a piedi nudi, lasciando i capelli sciolti e a effetto messy. Insomma, a quanto pare l'attrice riesce a essere super fashion anche in versione casalinga, a prova del fatto che ha un innato animo da diva.