Ambra Angiolini “fa il verso” alle griffe con la borsa personalizzata (e ironica)

Le star indossano solo abiti e accessori di lusso? Non sempre, anzi, Ambra Angiolini è andata in controtendenza e si è presa gioco delle griffe con un accessorio super ironico (e personalizzato).

Ambra Angiolini non è solo un personaggio cult dello spettacolo italiano, è anche un'indiscussa icona di stile e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico o su Instagram. Sono passati decenni da quando spopolava sul palco di Non è la Rai ma, nonostante ciò, non ha perso la grinta e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Sui social è attivissima e giorno dopo giorno documenta sempre i dettagli più originali della sua quotidianità, il tutto senza mai rinunciare all'ironia. È proprio quanto ha fatto nelle ultime ore, prendendosi "gioco" delle griffe con un accessorio davvero originale.

La shopper "alternativa" di Ambra Angiolini

Siamo sempre stati abituati a vedere le star con dei look iper griffati fatti di abiti di lusso e accessori esclusivi ma Ambra Angiolini è andata in controtendenza, a prova del fatto che è un'artista anti-convenzionale che non ha alcuna intenzione di adeguarsi alla "massa". Per lei niente Birkin di Hermès, it-bag in limited edition o pezzi iconici, ha preferito puntare tutto sulla simpatia. Nella foto postata di recente sui social, infatti, è apparsa seduta sul pavimento mentre tiene tra le mani una semplice shopper di tela a righe colorate sui toni del rosso e del blu, la sua particolarità? Fa il verso alle più rinomate griffe con la scritta ricamata a mano sul davanti che recita "La Gucci ce l'han tutte".

La bag ironica di Ambra

Chi ha firmato la bag colorata di Ambra Angiolini

Nella didascalia Ambra Angiolini ha poi scritto "Pezzo unico", sottintendendo che si tratta di un accessorio personalizzato appositamente per lei. Chi lo ha firmato? Come si legge dai commenti sotto la foto, è stato realizzato da Francesca Meroni, la proprietaria del brand Supercocca bag, che sul suo profilo propone diverse borse fatte a mano all'uncinetto. La conduttrice ha abbinato l'esclusiva shopper a un look minimal che si rivelerà perfetto per il prossimo inverno: ha sfoggiato un abito in maglia nera con minigonna e collo alto, un paio di collant velati e degli stivali ad anfibi in pelle dark. Insomma, Ambra è sempre sul pezzo quando si parla di stile: in quanti la imiteranno durante la prossima stagione?