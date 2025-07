Ambra Angiolini illumina il Giffoni Fillm Festival 2025: sul red carpet in bianco con le zeppe oro

Si sta svolgendo la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, l'evento cinematografico dedicato ai giovanissimi che ogni anno riesce ad attirare le attenzioni dei media grazie alle prime e agli ospiti speciali. Ieri, ad esempio, a illuminare il red carpet è stata Ambra Angiolini, intervenuta per annunciare che presto il suo libro InFame diventerà un film. Sulle note di Ti Appartengo ha fatto il suo ingresso nella Sala Truffaut e non ha esitato a rispondere alle domande dei ragazzi presenti, parlando senza paura dei suoi fallimenti, dei suoi disagi e della lotta contro la bulimia che si è ritrovata a vivere ai tempi di Non è la Rai. Nonostante abbia affrontato degli argomenti di forte impatto, è riuscita a brillare con la sua bellezza e con l'innata eleganza che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato.

Ambra Angiolini in tubino bianco al Giffoni

L'avevamo lasciata in reggiseno e pantaloni griffati sul balcone di casa, ora ritroviamo Ambra Angiolini in una versione decisamente più glamour al Giffoni Film Festival 2025. Arrivata all'evento nel pomeriggio, ha calcato il tappeto rosso in un candido look elegante e chic che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha detto no sia ai soliti outfit casual che si vedono all'evento che ai sontuosi abiti da sera "da red carpet", preferendo la classe senza tempo del tubino. Lo ha declinato in una candida versione total white con la scollatura strapless, la silhouette fasciante e la gonna lunga fino ai piedi con gli orli sfilacciati, la particolarità dell'abito? Sulla parte posteriore aveva un profondo spacco che lasciava le gambe in vista.

Ambra Angiolini col tubino bianco

Le espadrillas con la zeppa sono le scarpe dell'estate

Per completare il tutto Ambra Angiolini ha scelto le scarpe simbolo dell'estate: le espadrillas con la zeppa, da sempre amatissime dalle Royals di tutta Europa. Ha optato per un modello che ha aggiunto un ulteriore tocco luminoso al look, ovvero dei sandalo con le fascette in oro metallizzato e la zeppa di corda. Non sono mancati i gioielli scintillanti, per la precisione collana e bracciali coordinati con degli charms portafortuna pendenti. Capelli sciolti e lisci, manicure rossa e sorriso stampato sulle labbra: Ambra ha portato la sincerità e la bellezza sempre che da sempre la caratterizzano al Giffoni e i presenti non ne sarebbero potuti essere più entusiasti.