La cerimonia d’apertura del Festival di Venezia 2025: tutti i look delle star sul red carpet

Ieri sera si è tenuta la cerimonia inaugurale dell’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e, come da tradizione, sono state numerosissime le star che hanno calcato il red carpet: ecco tutti i loro look.

È partita ufficialmente l’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al prossimo 6 settembre saranno moltissimi gli attori e i registi di fama internazionale che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ieri sera si è tenuta l’attesa cerimonia di apertura: la prima pellicola presentata è stata La Grazia, nuova opera di Paolo Sorrentino, e, come da tradizione, a pochi minuti dall’esclusiva anteprima il red carpet è stato letteralmente invaso da star che si sono sfidate a colpi di stile tra abiti da sogno e tacchi a spillo. Cosa hanno indossato i divi italiani e stranieri per la serata inaugurale del Festival annuale? Ecco tutti i dettagli dei look.

Le star in total black alla serata inaugurale di Venezia '82

Sul red carpet inaugurale del Festival del Cinema di Venezia a trionfare è stata l’eleganza senza tempo del total black, una scelta evergreen che riesce sempre a distinguersi per classe e glamour.

Anna Ferzetta in Alberta Ferretti

A scegliere il nero sono state la protagonista de La Grazia Anna Ferzetti, apparsa meravigliosa accanto al marito Pierfrancesco Favino in una sirena strapless con scollo di cristalli firmato Alberta Ferretti, Cate Blanchett ha optato per un maxi dress con profondissima scollatura scultura di Giorgio Armani Privé e Margherita Vicario per un Giorgio Armani dark ma ricoperto di micro cristalli.

Leni Klum in Intimissimi

A seguire il loro esempio, anche Lisa Lucchetta, Dolma Lisa Dorjee e Valentina Cabassi, diventate vere e proprie regine dark del tappeto rosso. Ad aggiungere un tocco di sensualità sono state le star che hanno puntato su dei look lingerie, da Barbara Palvin e Leni Klum in Intimissimi, fino ad arrivare a a Linda Messerklinger in una cascata di pizzo firmata Emè.

Barbara Palvin in Intimissimi

I look scintillanti alla prima del Festival di Venezia

Come su ogni tappeto rosso che si rispetti, non potevano mancare gli scintillii. La madrina Emanuela Fanelli ha brillato con un meraviglioso vestito silver di Giorgio Armani Privé, un modello a sirena strapless con decori di cristallo a cascata. Rose Villain ha scelto l’esuberanza di Vivienne Westwood con un look argentato a effetto sparling, caratterizzato dall’iconico scollo “appuntito” e da un paio di manicotti coordinati.

Emanuela Fanelli in Giorgio Armani Privé

Cristalli anche per Fernanda Torres in Giorgio Armani Privé e per Nicky Passarella, apparsa super sensuale in un maxi dress a effetto vedo non vedo. Beatrice Valli, accompagnata dal marito Marco Fantini, ha sfoggiato un principesco abito rosa cipria di Rami Kadi con bustier che sembra essere rigido ma che in verità è solo tempestato di paillettes.

Beatrice Valli in Rami Kadi

Le star che hanno portato un tocco di colore al Festival

Molte, infine, sono state le star che hanno preferito colori pastello o tinte vitaminiche. Paola Turani ha scelto un maxi dress rosso fuoco con scollo all’americana di Galia Lahav, Heidi Klum ha preferito il rosa cipria ma non ha rinunciato alla sensualità (ha infatti indossato un abito lingerie di Intimissimi), mentre Zhao Tao ha preferito l’indaco di Prada.

Paola Turani in Galia Lahav

Cascata di tulle rosa firmato Mi-Rò per Danae Pappa, blu elettrico per Ludovica Frasca (in vintage Alexander McQueen), tailleur nude dalle trasparenze audaci per Nimi Blackwell: sul red carpet inaugurale di Venezia se ne sono viste davvero di tutti i colori. Chi può essere incoronata regina di stile della serata?