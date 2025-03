video suggerito

I parachute pants di Ambra Angiolini sono il capo must della primavera 2025 Ambra Angiolini si è servita dei social per ricordare un suo traguardo professionale e inconsciamente ha lanciato il capo must della primavera 2025: i parachute pants.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è finita al centro dell'attenzione dei media grazie alla sua brillante carriera da attrice. Il prossimo 4, 5 e 6 aprile sarebbe dovuta essere sul palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca con le repliche del suo spettacolo Oliva Denaro ma ha dovuto annullare tutti gli spettacoli a causa di un infortunio. Dispiaciuta per l'inconveniente, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime durante quello che si è rivelato l'ultimo show. Nonostante probabilmente ora rimarrà per qualche tempo lontana dai riflettori, sembra non aver alcuna intenzione di abbandonare i fan, anzi, sui social è più attiva che mai e ha approfittato di un impegno professionale per lanciare una delle tendenze che si riveleranno super gettonate nella primavera 2025.

Ambra Angiolini con il capo must della primavera

Il film Afrodite di Stefano Lorenzi ha partecipato al Festival barese Bif&st e la sua protagonista Ambra Angiolini, alias Ludovica, ha voluto ricordare l'esperienza sui social, postando alcuni scatti "rubati" dietro le quinte. Nella didascalia ha scritto: "Un film girato per trentacinque minuti circa completamente sott’acqua … le esperienze “ difficili” che piacciono a me. Ogni bene a questi progetti, pieni di voglia di sperimentare, senza pensare ossessivamente e solo al risultato. Grazie alla pazienza di tutti, faceva un discreto bollore a Trapani quell’estate". Oltre a essere stata immortalata in muta da sub, l'attrice ha anche sfoggiato il capo che si preannuncia un must della primavera 2025: i parachute pants.

Ambra con i pantaloni parachute

Come abbinare i parachute pants

Cosa sono i parachute pants? I pantaloni ispirati al mondo dell'hip hop e della break dance: sono a vita bassa, molto oversize e solitamente in tessuto acetato. Dopo aver spopolato all'inizio degli anni 2000, sono tornati in gran voga e sembrano essere destinati a dominare la Primavera/Estate 2025. Come abbinarli? Ambra ha proposto un'ottima soluzione: li ha portati con un costume-body fasciante e un paio di sandali raso terra. In alternativa possono essere portati con delle t-shirt crop o con delle canotte con le spalline sottili, l'importante è che si punti sulle silhouette aderenti e non su quelle XXL che rischiano di creare un effetto troppo over. In quante prenderanno ispirazione dall'attrice per aggiungere un tocco trendy alla bella stagione?

