Ambra Angiolini con l’abito trasparente alla cena di gala: chi ha firmato il look con intimo in vista

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore la città di Roma ha ospitato il Maxxi Gala Dinner 2024, evento annuale di raccolta fondi organizzato dal noto museo contemporaneo della Capitale per sostenere le attività di valorizzazione delle collezioni nazionali di arte, architettura e design contemporaneo. In occasione della serata è stata anche inaugurata la mostra Memorabile. Ipermoda. curata da Maria Luisa Frisa con il sostegno di Camera Nazionale della Moda e Fondazione Bvlgari. Gli ospiti noti che hanno partecipato all'esclusivo appuntamento sono stati moltissimi, da Stefano Seletti a Maria Grazia Chiuri, anche se ad attirare le attenzioni è stata soprattutto Ambra Angiolini: ecco chi ha firmato il suo sensuale look total black.

Ambra Angiolini segue il trend dei look vedo non vedo

Ambra Angiolini è tornata agli eventi di gala e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend più gettonato del momento, quello dei look vedo non vedo, mixando alla perfezione glamour e sensualità. Ha puntato sull'intramontabile total black ma rivisitandolo in chiave iper femminile con un lungo abito completamente trasparente che ha lasciato intravedere chiaramente sia la silhouette impeccabile che l'intimo dark coordinato (culotte e reggiseno a fascia neri).

Ambra Angiolini in Etro

Il modello è una lunga sirena con maniche lunghe e girocollo realizzato in delicato tulle interamente ricoperto con delle decorazioni etniche di velluto dévoré. A firmare il vestito per lei è stato Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro, che sul red carpet della serata ha posato in sua compagnia.

Ambra Angiolini con Marco De Vincenzo

Per sfidare il freddo in inverno si usa la maxi pelliccia

Complice il fatto che l'abito era già molto appariscente da solo, Ambra Angiolini ha deciso di sfoggiarlo da solo, senza accessori glamour o gioielli scintillati. Certo, non sono mancati i tacchi alti, ma per il resto ha trionfato l'effetto dark.

Ambra con la pelliccia maxi

Naturalmente non ha sfidato il freddo romano con indosso un semplice strato di tulle, per affrontare le gelide temperature gelide ha usato una maxi pelliccia nera, voluminosa e lunga fino ai piedi. Capelli neri con la frangia a tendina a effetto messy, make-up con focus sulle guance e manicure nude: Ambra è una diva contemporanea che riesce a osare con stile senza rinunciare alla sua innata eleganza. In quante, come lei, seguiranno la mania dei look trasparenti per gli eventi di gala invernali?