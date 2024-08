video suggerito

Ambra Angiolini in costume: il modello da avere a fine estate è con l’oblò sul seno L’estate di Ambra Angiolini è ricca di impegni lavorativi ma non per questo ha rinunciato a un selfie in costume. Il suo modello preferito? Quello intero con l’oblò sul seno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Come sta trascorrendo l'estate Ambra Angiolini? Si è lanciata a capofitto nel lavoro e sta girando l'Italia tra diversi eventi professionali, ultimo tra tutti quello a Pontremoli, dove ha assistito alla 33esima edizione della Partita del Cuore. Poco prima, inoltre, era stata avvistata in un bar mentre si esibiva sulle note dell'iconica T'appartengo, diventando virale grazie a un fan che aveva postato il video della performance su TikTok. Nonostante i momenti di riposo previsti siano davvero pochi, l'attrice è riuscita lo stesso a concedersi uno scatto in costume: ecco cosa ha indossato per il selfie in stile vacanziero.

Il selfie in costume di Ambra Angiolini

Pochi giorni prima di tornare regolarmente a lavorare Ambra Angiolini si è concessa un breve periodo di ferie, così da "ricaricare le batterie" al termine di un anno particolarmente intenso. Come specificato in un hashtag da lei stessa condiviso, è stata in Basilicata ma ha preferito evitare di documentare ogni dettaglio della vacanza come ormai fanno tutte le star. L'unico scatto in stile balneare comparso sul suo account Instagram è quello che ha realizzato in costume tra le mura di casa al motto di "Cuore da bagno". L'attrice è stesa sul letto, ha l'armadio alle sue spalle e viene illuminata solo dalla luce soffusa: tanto, però, le è bastato per far impazzire i fan.

Quanto costa il costume cut-out di Ambra

Il costume indossato da Ambra è un modello intero in verde militare, la sua particolarità? Ha lo scollo all'americana e un maxi cut-out a forma di oblò al centro del seno. Si tratta di un capo firmato Federica Tosi, attualmente disponibile in diversi colori sugli e-commerce di moda di lusso al prezzo di 169 euro.

Costume Federica Tosi

Collanina d'oro intorno al collo, make-up dai toni naturali appena accennato e manicure bianco latte che ha aggiunto un ulteriore tocco d'eleganza: Ambra Angiolini sembra non avere rivali in fatto di bellezza e di glamour. In quanti sognano di rivederla in tv prima o poi?