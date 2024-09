video suggerito

Il tailleur "anti-convenzionale" di Ambra Angiolini: la giacca-gilet rivela la camicia trasparente Ambra Angiolini è volata a Venezia per una esclusiva serata di gala e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo tailleur anti-convenzionale dai dettagli trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

L'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è fatta solo di prime, red carpet e photocall, la Laguna è stata letteralmente invasa da eventi a tema, tutti all'insegna del glamour e capaci di attirare l'attenzione di star più o meno famose. Qualche sera fa, ad esempio, il ristorante Il Lusso della semplicità di Alessandro Borghese ha ospitato Forbes Unconventional Excellence, una serata di gala organizzata per premiare le eccellenze non convenzionali che stanno facendo la differenza nei loro settori. Tra gli ospiti saliti sul palco c'era anche Ambra Angiolini, che ha ottenuto l'ambito riconoscimento “Per la sua capacità di trasformare un’esperienza personale in una missione di sensibilizzazione".

Il tailleur "non convenzionale" di Ambra Angiolini

"Tutto poi accade, si trasforma in bellezza ed io non me lo aspetto… La mia esperienza bulimica a servizio di chi ancora deve trovare una strada si trasforma in un premio, bellissimo, a Venezia. Le ferite customizzate sono il mio outfit perfetto", sono state queste le parole che Ambra Angiolini ha usato sui social per accompagnare le foto con il premio tra le mani.

Ambra Angiolini al Forbes Unconventional Excellence

Per una serata tanto importante non ha rinunciato allo stile, anzi, è riuscita a distinguersi per sensualità ed eleganza con un look tutt'altro che banale. Ha seguito il trend della moda mannish ma reinterpretandolo in chiave "nude" con degli accessori dall'effetto vedo non vedo, un vero e proprio must di stagione.

Ambra Angiolini in Etro

Chi ha vestito Ambra Angiolini a Venezia

Per la serata veneziana Ambra Angiolini si è affidata alla Maison Etro, sfoggiando un look firmato dal direttore creativo Marco De Vincenzo. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero con un tailleur mannish "insolito", caratterizzato da pantaloni palazzo dalla linea morbida e un gilet-blazer con le spalline imbottite e l'abbottonatura monopetto.

Ambra Angiolini con la camicia trasparente di Etro

A rendere iper sensuale l'outfit è stata la camicia, un modello lungo e oversize in tessuto trasparente che ha lasciato in vista il reggiseno di pizzo in tinta. Orecchini di diamanti, tacchi alti e capelli sciolti e lisci: Ambra Angiolini ha rivelato il suo animo da diva giocando tra trasparenze e dettagli chic. In quante prenderanno ispirazione dal suo look mannish per le serate formali e glamour?