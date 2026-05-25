Stefano De Martino indossa la borsa di Gilda Ambrosio: la storia della it-bag da quasi 2mila euro

Stefano De Martino si sarebbe riavvicinato a Gilda Ambrosio e nel weekend le avrebbe reso omaggio attraverso un piccolo dettaglio nascosto nel look: la borsa cult del suo brand.

Stefano De Martino è la star del momento e non sorprende che tutti vogliano conoscere ogni minima indiscrezione che lo riguarda. Archiviate le storie d'amore con la ex moglie Belén Rodriguez e con la più recente fiamma Caroline Tronelli, da qualche settimana sembra essersi riavvicinato a Gilda Ambrosio, la stilista napoletana che già in passato era stata spesso paparazzata in sua compagnia ma che ad oggi gli avrebbe imposto un veto: "Non voglio altre ragazze intorno". Il conduttore sembra averlo capito bene e sui social non avrebbe esitato a renderle omaggio con un accessorio speciale.

Stefano De Martino, l'omaggio a Gilda nascosto nel suo look

Di solito Stefano De Martino è molto restio a utilizzare i social per documentare la sua vita privata ma nelle ultime ore avrebbe fatto una piccola eccezione per Gilda Ambrosio. In una Stories pubblicata al termine del weekend, probabilmente di ritorno da una breve vacanza, ha immortalato le sue gambe (con ai piedi delle iconiche slip on a scacchi black&white di Vans) e davanti due borsoni. La più piccola, in particolare, è la tote bag La Passeggiata, il modello iconico firmato The Attico, il brand fondato da Gilda. Si tratta della variante large in pelle di vitello nera, il cui prezzo sul sito ufficiale è di 1.790 euro.

Stefano De Martino con la borsa di The Attico

Com'è nata la borsa La Passeggiata

Sebbene a primo impatto possa sembrare una "normale" borsa da giorno, La Passeggiata di The Attico è molto di più: non solo è la it-bag più desiderata del momento, incarna anche l'attitudine inconfondibile del brand grazie alle sue linee scultoree e alla costruzione precisa. Presentata per la prima volta durante la sfilata Primavera/Estate 2025 che si è tenuta durante la Milano Fashion Week, ha segnato il punto di svolta del marchio, diventando un cult internazionale, un'icona senza tempo. Chiamata "La Passeggiata" per alludere alla dolce vita contemporanea, riesce a mixare irriverenza, glamour ed eleganza senza tempo. Realizzata a mano in Italia con materiali ricercati, non è per sole donne, anzi, è perfetta anche per gli uomini: può essere portata in spalla, sotto il braccio o a mano, in ogni caso diventa il punto forte del look, esaltandolo con un tocco sicuro, deciso e contemporaneo.

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