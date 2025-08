Ambra Angiolini non fa foto in bikini: “L’unico c**o che mostro è la fortuna di avere amici”

Instagram @ambraofficial

Ambra Angiolini si sta godendo l'estate assieme agli amici, alle persone importanti che ogni giorno arricchiscono la sua vita e la fanno sentire piena di gratitudine, fortunata. Proprio a loro è dedicata la carrellata di foto che ha condiviso con fan e follower, in cui ci sono alcuni scatti realizzati in questi giorni speciali all'insegna proprio dell'amicizia vera e sincera.

L'estate di Ambra Angiolini

L'estate di Ambra Angiolini è certamente un'estate piena di idee e progetti nuovi in vista. È infatti in lavorazione il suo primo film, tratto dal libro autobiografico intitolato InFame, in cui racconta la sua esperienza con la bulimia. Alle spalle, l'attrice ha una storia di sofferenza, che ha superato certo, ma che non ha mai dimenticato e che spera possa essere d'aiuto ad altre persone nella sua situazione: a chi è in lotta col proprio corpo o vittima di body shaming.

Lei ricorda perfettamente quando il suo corpo era oggetto di battutine e offese: "Venti anni fa, in Rai, andò in onda un servizio che ho poi ripubblicato: mi definivano generazione XXL" ha ricordato a La Repubblica. E a proposito di film, è invece attualmente nelle sale il film Afrodite di Stefano Lorenzi, che la vede come protagonista.

Ambra Angiolini in vacanza con gli amici

In attesa di riprendere a lavorare al suo prossimo film, Ambra Angiolini si sta godendo un po' di meritato riposo con gli amici. Si sente grata di avere persone speciali nella sua vita. Pensa a loro, quando pensa alla cosiddetta "C di fortuna".

E infatti condividendo una serie di scatti in compagnia ha scritto ironica: "L'unico culo che posso mostrare al mare è la fortuna di avere amici belli". Certo, nessuna persona speciale della sua vita potrà mai esserlo quanto la figlia Jolanda Renga! Le due sono legatissime: di recente hanno anche presenziato insieme al Milano Pride, duettando sulle note dell'iconica T'appartengo.

Stare lontana da lei un po' le pesa. Difatti, tra i commenti alle foto spicca proprio quello della 21enne, nata dalla lunga relazione con Francesco Renga finita nel 2015. In tutta risposta, sua madre ha ammesso di soffrire di "figlite acuta"!