Alessia Marcuzzi in Sicilia: il look da vacanza è con tubino ruggine e sandali alla schiava Alessia Marcuzzi ha dato il via alle vacanze estive. È volata in Sicilia e sui social si è lasciata immortalare con indosso tubino ruggine e sandali alla schiava: il look non è forse perfetto per la bella stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv nell'ultimo anno: fatta eccezione per un'ospitata a Domenica In Show, dove ha incantato il pubblico in total black, si è goduta il relax casalingo. Certo, ha continuato ad avere un rapporto diretto con i fan sui social ma sul piccolo schermo è stato impossibile ammirarla. Ora ha dato ufficialmente il via alle vacanze in famiglia e si è servita di Instagram per documentarne ogni dettaglio. È a Marzamemi, in Sicilia, e ha approfittato delle serate calde per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per l'estate: ecco cosa ha indossato per passeggiare tra le stradine del centro del paese.

Il look vacanziero di Alessia Marcuzzi

Avevamo lasciato Alessia Marcuzzi tra le strade milanesi in leggings e maglione di filo, oggi la ritroviamo in una versione sbarazzina e super estiva. Per la prima serata siciliana ha pensato bene di osare in fatto di sensualità: niente abiti over, gonne da gitana o completi mannish, ha indossato un tubino aderente che le ha fasciato la silhouette. Si tratta di un modello color ruggine accollato sul davanti e con la gonna corta che ha lasciato le gambe nude. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto color tabacco, dai sandali alla schiava senza tacco di Manebi alla tracolla del suo brand Marks & Angels.

Sandali alla schiava Manebi

Alessia Marcuzzi con i capelli al naturale

È ormai da diverso tempo che Alessia Marcuzzi ha detto addio al biondo, oggi sfoggia una chioma castana molto più naturale di quella platino che l'ha sempre contraddistinta fin dagli esordi della carriera. La cosa particolare è che per le vacanze ama lasciarla sauvage, ovvero extra riccia, così da aggiungere un tocco aggressive a ogni look. I fan non possono fare a meno di complimentarsi con lei per questo nuovo look, apprezzando soprattutto il fatto che sia tornata a un colore molto simile a quello naturale. In Sicilia lo ha fatto ancora, trasformandosi in una vera e propria leonessa.