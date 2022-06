Alessia Marcuzzi dice addio al biondo: cambia look e diventa castana L’estate si avvicina e Alessia Marcuzzi ha pensato bene di cambiare look in modo drastico. La conduttrice ha detto addio al biondo dopo anni ed è diventata mora.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate e seguite del nostro paese e, sebbene si sia presa una pausa dalla tv da un anno a questa parte, continua a essere nel cuore dei suoi fan. Certo, è tornata sotto i riflettori di recente in occasione dello show dell'amica Mara Venier, ma si è trattato solo di un caso, al momento preferisce mantenere un contatto diretto con il pubblico solo attraverso i social, dove non esita a documentare tutti gli impegni quotidiani. È proprio su Instagram che i più attenti hanno notato un dettaglio inedito: la presentatrice ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai capelli biondi per la prima volta dopo decenni.

Alessia Marcuzzi, il drastico cambio look

Le settimane che precedono l'inizio dell'estate sono sempre di grandi cambiamenti, soprattutto quando si parla di look. Le star lo sanno bene e sono moltissime coloro che non possono fare a meno di visitare il parrucchiere in questo periodo, così da prepararsi al meglio per l'inizio della bella stagione. Alessia Marcuzzi è solo l'ultima ad averlo fatto e, complice il ritorno in tv per una notte ha messo in atto qualcosa di davvero drastico. Per la prima volta dopo decenni ha detto addio al biondo e si è fatta mora, lasciando senza parole i fan e apparendo quasi irriconoscibile sui social. Non è forse meravigliosa in ogni versione?

Alessia Marcuzzi con i capelli biondi

La trasformazione di Alessia Marcuzzi da bionda a mora

Alessia Marcuzzi è una bionda naturale, lo dimostrano le numerose foto dell'infanzia che posto sui social, nelle quali sfoggia un'adorabile chioma chiarissima. Per questo periodo che sta passando lontana dalle telecamere ha deciso di cambiare drasticamente look partendo dal colore. Oggi mette in mostra con orgoglio delle adorabili ciocche castane, arricchite semplicemente da qualche sfumatura dorata sulle punte. Il taglio è rimasto identico, i capelli le arrivano sempre fino al décolleté, ma la nuova nuance la fa sembrare quasi un'altra persona. In quante, come lei, per l'estate abbandoneranno i blonde hair?