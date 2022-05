Alessia Marcuzzi torna in tv: allo show di Mara Venier veste mannish ma col bustier trasparente Ieri sera è andato in onda il Domenica In Show, trasmissione con cui Mara Venier ha celebrato i suoi 13 anni al timone dell’iconico programma domenicale. Tra gli ospiti c’era anche Alessia Marcuzzi, tornata in tv dopo oltre un anno di pausa: ecco cosa ha indossato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una serata speciale per Mara Venier: la conduttrice è sbarcata in prima serata con Domenica In Show, un programma che ha voluto festeggiate la sua 13esima edizione al timone dell'iconica trasmissione. La conduttrice ha riunito tutti i suoi amici più cari, da Renzo Arbore a Gigi D'Alessio, fino ad arrivare a Stefano De Martino e Il Volo. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata però Alessia Marcuzzi, tornata in tv dopo oltre un anno di stop. Il motivo per cui la Venier l'ha invitata? Le due condividono una profonda amicizia. In passato è stata proprio Alessia a offrire a Mara un posto da opinionista nella sua edizione de L'isola dopo l'addio alla Rai e ora la scena sembra essersi ribaltata. La Marcuzzi non ha rinunciato alla sua passione per la moda e per l'occasione ha puntato tutto su un audace total black.

Alessia Marcuzzi in total black

Era da più di un anno che Alessia Marcuzzi aveva detto addio alla tv ma per l'amica e collega Mara Venier ha fatto un'eccezione. La conduttrice romana ha spiegato quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a prendere questa decisione, facendo riferimento al fatto che aveva bisogno di un momento di tranquillità tutto per sé. Cosa ha indossato per questo gran ritorno? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se l'ha declinato in una versione glamour e dai tocchi audaci. Così come ha fatto spesso di recente, dalla comunione di Mia al matrimonio di un'amica, ha ancora una volta seguito il trend della moda mannish dicendo no a gonne, tubini e minidress.

Alessia Marcuzzi in nero al Domenica In Show

Quanto costa il bustier di Alessia Marcuzzi

Sul palco del Domenica In Show Alessia Marcuzzi ha indossato un paio di pantaloni neri, modello baggy a vita alta: niente camicia o blazer, li ha abbinati a un bustier steccato in tulle nero, caratterizzato da alcune trasparenze audaci lungo tutta la silhouette. Si tratta di un capo firmato Dolce&Gabbana che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 795 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di décolleté neri col vertiginoso tacco a spillo, dei bracciali dorati e un'acconciatura con i capelli sciolti e ondulati. Nonostante la lunga assenza, Alessia non ha perso "lo smalto" e continua a essere raggiante e scatenata quando appare di fronte i riflettori. In quanti non vedono l'ora di rivederla in un programma tutto suo?

