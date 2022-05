Alessia Marcuzzi, il look da matrimonio chic e sensuale: abbina il tailleur ruggine al bustier di pizzo Alessia Marcuzzi ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici e sui social ha mostrato il look scelto per la cerimonia. Ha puntato su qualcosa di chic ma allo stesso tempo anti-convenzionale, reinterpretando in chiave seducente il trend della moda mannish.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è la stagione dei matrimoni e, complice il fatto che gli ultimi 2 anni sono stati davvero difficili per le coppie di innamorati pronti a compiere il grande passo, sono moltissimi coloro che hanno scelto proprio queste prime giornate calde dell'anno per pronunciare il fatidico sì. È il caso di due amici di Alessia Marcuzzi, Dandy e Francesca, che nelle ultime ore sono diventati ufficialmente marito e moglie. La conduttrice era tra gli invitati e sui social ha mostrato con orgoglio il look scelto per la cerimonia. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: in quante si ispireranno a lei per essere sensuali, chic e anti-convenzionali a dei ricevimenti?

Alessia Marcuzzi, il look da invitata è mannish

Cosa indossare a un matrimonio primaverile? Alessia Marcuzzi, invitata alle nozze di due amici, ha lanciato il look perfetto da imitare assolutamente. Chi ha detto che alle cerimonie bisogna necessariamente puntare su outfit principeschi e pomposi? La conduttrice ha stravolto il classico dress code "da cerimonia" e, così come alla comunione della figlia Mia, anche questa volta ha puntato sul trend della moda mannish. Si è ispirata al guardaroba maschile apparendo incredibilmente chic con indosso un tailleur con giacca e pantaloni. Per la precisione ha scelto un modello color ruggine firmato Federica Tosi con pantaloni palazzo a vita altissima e giacca doppiopetto, completando il tutto con un paio di pumps nude di Malone Souliers.

Alessia Marcuzzi in Federica Tosi con bustier Dolce&Gabbana

Quanto costa il corsetto bianco di Alessia Marcuzzi

La vera chicca dell'outfit da matrimonio della conduttrice è però il bustier. Niente camicie o crop top, sotto al blazer ha sfoggiato un corsetto di pizzo bianco firmato Dolce&Gabbana, un modello strapless con lo scollo a cuore, la chiusura posteriore con zip e l'orlo dritto.

Il bustier di pizzo di Dolce&Gabbana

Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 995 euro. Lo ha abbinato a una borsa in tinta della sua collezione Marks and angels e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati. Insomma, la Marcuzzi ne sa una più del diavolo quando si parla di stile: al matrimonio degli amici è riuscita ad aggiungere un tocco seducente all'outfit dallo stile mannish, reinterpretando il trend in chiave iper femminile.