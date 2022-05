Alessia Marcuzzi col tailleur alla comunione di Mia: la figlia le “ruba” giacca e occhiali da sole Lo scorso weekend Mia Facchinetti ha fatto la prima comunione e per l’occasione Alessia Marcuzzi ha riunito la sua famiglia allargata. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di eleganza?

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato speciale ed emozionante per Alessia Marcuzzi: la secondogenita Mia ha fatto la prima comunione e ha festeggiato in grande con tutte le persone care. Per l'occasione la conduttrice ha riunito la sua famiglia allargata, apparendo sorridente e spensierata al fianco del marito Paolo, del primogenito Tommaso Inzaghi, dell'ex compagno Francesco Facchinetti (il papà della figlia) e del nonno Roby Facchinetti. Al motto di "Prima Comunione della piccola Mia! Siamo qui tutti per te Amore Mio" ha dato prova di grande emancipazione e modernità, dimostrando a tutti che è possibile rimanere in ottimi rapporti con gli ex, soprattutto quando ci sono i figli di mezzo.

Alessia Marcuzzi segue il trend della moda mannish

Quale migliore occasione della comunione della figlia per dare il meglio di sé in fatto di eleganza? È proprio quanto fatto da Alessia Marcuzzi, che per rendere la giornata ancora più speciale ha curato l'outfit nei minimi dettagli. Ha seguito il trend della moda mannish indossando un tailleur beige chiaro firmato Federica Tosi, per la precisione un modello pantaloni palazzo e giacca monopetto lunga e dal taglio leggermente irregolare. Per completare il tutto ha scelto una camicia panna portata sbottonata sul collo e con le maniche scorciate e un paio di décolleté in tinta col tacco a spillo. Capelli sciolti e leggermente ondulati, rossetto rosso sulle labbra e make-up dai toni naturali: la presentatrice ha così fatto trionfare il glamour.

Mia Facchinetti con saio e coroncina di fiori tra i capelli

Mia Facchinetti somiglia sempre più a mamma Alessia

La protagonista della giornata non poteva che essere la piccola Mia: per lei è stata organizzata una festa in famiglia su una meravigliosa terrazza soleggiata con una vista mozzafiato su Roma. Dopo aver sfoggiato il tradizionale saio (abbinato a una coroncina di fiori tra i capelli), ha optato per un abitino da principessa total white ma con un nastro verde Tiffany intorno alla vita. A fine giornata, probabilmente un tantino stanca e spossata, ha rubato a mamma Alessia occhiali da sole scuri e giacca, lasciandosi immortalare in versione diva mentre si riposava su una sedia. Man mano che cresce non somiglia sempre di più alla madre?