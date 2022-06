Alessia Marcuzzi, look monocromatico per la serata tra amici: quanto costa l’outfit viola Alessia Marcuzzi ha scelto un look viola monocromatico per una serata tra amici, comodo ma trendy. La conduttrice sa rendere unico ogni outfit.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Dependance

Qualcosa bolle in pentola, per Alessia Marcuzzi, lavorativamente parlando: la conduttrice è lontana dalla tv da diversi mesi, per sua scelta. Si è presa una pausa dal piccolo schermo, in attesa di progetti interessanti a cui dedicarsi. Ne ha approfittato per dedicarsi alla famiglia, per viaggiare e per approfondire le sue passioni per la moda e il beauty. Si è con successo reinventata imprenditrice, fondando un marchio di cosmetici e uno di accessori: il primo ha da poco festeggiato il secondo compleanno. Ora, però, sembra ci siano trattative in corso per farla sbarcare in Rai: potrebbe essere una delle new entry dei prossimi palinsesti. Alessia Marcuzzi ha molti amici all'interno del mondo dello spettacolo, che continua a frequentare anche al di fuori delle trasmissioni.

Serata tra amici per Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha trascorso una serata assieme a degli amici, tra cui alcuni volti noti del mondo dello spettacolo: c'erano sia lei che Rudy Zerby a casa di Elena Santarelli e di suo marito Bernardo Corradi. La coppia ha accolto gli ospiti in terrazza e si sono divertiti al tramonto. Per l'occasione la conduttrice ha scelto un look casual e trendy.

Alessia Marcuzzi in Dependance

Quando si tratta di stile, sa essere sempre riconoscibile: ogni sua scelta parla di lei, riesce a personalizzare gli abbinamenti, a metterci del suo, a distinguersi senza essere mai banale né scontata. La scelta è caduta stavolta su un outfit monocromatico viola firmato Dependance. Ha abbinato una camicia over marmorizzata (130 euro) a un paio di leggings a vita alta con la stessa stampa (110 euro). Ha completato l'outfit col sandalo Dolly dello stesso brand: hanno il tacco alto, cinturino sottile alla caviglia regolabile e incrocio sul piede. Costano 258 euro.

Alessia Marcuzzi in Dependance

Non poteva mancare un tocco firmato Marks and Angels, il brand di borse e accessori da lei disegnati e prodotti. Ha scelto il modello Gaia nella nuova versione Satin da 189 euro, ma ha sostituito la tracolla in tessuto con la tracolla a catena Mini Kate, che sul sito ufficiale costa 36 euro. In totale, dunque, il colorato look da sera della conduttrice per essere comoda ma alla moda per un appuntamento tra amici vale 723 euro.