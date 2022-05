Cosa ci fa Alessia Marcuzzi in accappatoio e tacchi a spillo per strada Perché Alessia Marcuzzi è in accappatoio e tacchi a spillo per strada? Il motivo ha a che fare con un compleanno particolare: oggi per lei è un giorno di festa.

A cura di Giusy Dente

Una maschera bianca applicata sul viso, turbante sulla testa per raccogliere i capelli e accappatoio: nulla di strano, fin qui sembrerebbe una donna qualunque appena uscita dalla doccia. Ma la donna in questione è Alessia Marcuzzi e non si trova nel bagno di casa. Si trova invece per strada, con tanto di scarpe coi tacchi a spillo ai piedi, occhiali da sole e un flute di champagne in mano. Non si direbbe forse a prima vista, ma il motivo è festeggiare! Oggi, infatti, per la conduttrice ricorre un importante anniversario, un compleanno che non poteva passare inosservato.

La nuova vita di Alessia Marcuzzi

Se pensiamo ad Alessia Marcuzzi pensiamo a tanti programmi televisivi di successo, dove ha portato il suo brio, la sua energia e il suo stile. Da Festivalbar alle Iene, è in tv quasi trent'anni: una carriera solida e ricca di soddisfazioni, che l'hanno resa un'icona amatissima dal pubblico. Proprio per questo i fan sono rimasti a dir poco increduli quando attraverso un comunicato ufficiale, l'estate scorsa ha annunciato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo. Da allora nulla è cambiato, non ci sono progetti di conduzione all'orizzonte: tornerà a Mediaset quando si sentirà pronta, ha spiegato. Nel frattempo la sua nuova vita la vede impegnata, anche qui con successo, in qualità di imprenditrice.

Alessia Marcuzzi fa festa in accappatoio e tacchi a spillo

Al momento Alessia Marcuzzi è impegnata su due fronti, un doppio progetto imprenditoriale in cui è coinvolto anche suo padre. In entrambi i casi non potrebbe essere più entusiasta e fiera di sé. La conduttrice ha disegnato una collezione di borse e accessori, ma ha anche dato vita a un proprio marchio di prodotti per la cura del viso e del corpo. La skincare è un passaggio della beauty routine a cui tiene molto e per questo ha sviluppato un'intera linea di prodotti per la detersione a cui ha aggiunto anche quelli per la body routine.

Oggi per Alessia Marcuzzi è un giorno di festa, perché celebra proprio il secondo compleanno di Luce Beauty. Per l'occasione ha sviluppato tante sorprese per le sue clienti e ha pensato bene di festeggiare in modo alternativo. Eccola quindi in accappatoio e décolleté assieme a una persona del team: ha svelato che si tratta di Joel del customer care. Insieme i due hanno realizzato un video originale girando il quartiere con una mise insolita che non passa inosservata, proprio come non può passare inosservato questo giorno importante.