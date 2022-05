Alessia Marcuzzi nuovo volto Rai? Parla Coletta: “Stiamo lavorando a un’idea”, ecco quale sarebbe Da tempo si rincorrono le indiscrezioni secondo le quali Alessia Marcuzzi sarebbe destinata a diventare un volto Rai. Stefano Coletta ha spiegato come stanno realmente le cose.

A cura di Daniela Seclì

Il futuro di Alessia Marcuzzi è in Rai? L'ipotesi appare più che plausibile. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, infatti, arrivano le parole del direttore Stefano Coletta, che ha ammesso di essersi messo in contatto con la conduttrice, con la quale sarebbe in corso un dialogo.

Cosa ha detto Stefano Coletta su Alessia Marcuzzi

Stefano Coletta è intervenuto nel corso della conferenza stampa relativa alla presentazione dei palinsesti estivi. Quando gli è stato chiesto un commento sulle voci di un passaggio di Alessia Marcuzzi in Rai, il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai ha ammesso che, in effetti, stanno lavorando a un'idea:

"Ho incontrato più volte Alessia Marcuzzi, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci. E lavoriamo intorno a un’idea in particolare. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione".

Dunque si tratta di una fase ancora embrionale.

L'indiscrezione: Marcuzzi condurrà una sorta di reality su Rai2

Il Fatto Quotidiano ha fornito ulteriori dettagli sull'idea alla quale Coletta e Marcuzzi starebbero lavorando: "Il programma, l’idea in questione, è “Boomerissima“, questo il titolo provvisorio. Uno show, tendente al reality, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. In onda probabilmente al martedì sera".

Alessia Marcuzzi, l'addio a Mediaset e l'ipotesi Rai

Era il 30 giugno 2021, quando Alessia Marcuzzi sorprendeva tutti con l'annuncio del suo addio a Mediaset: "Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'editore e all'azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni". Venerdì 27 maggio 2022, Alessia Marcuzzi è tornata in tv, ma nel salotto di Mara Venier su Rai1. Ha ammesso di sentire la mancanza della conduzione: "È passato un anno, fa strano essere qui, che bello. Il Covid ha cambiato la percezione di tutti. Mi sono presa un periodo di tempo, sono stata fortunata a poterlo fare, però quando poi quella lucetta rossa si accende se ce l'hai dentro ti manca". Ora non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire se si concretizzerà l'ipotesi di un programma in Rai per Alessia Marcuzzi.