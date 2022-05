Alessia Marcuzzi torna in tv dopo un anno: “Mi manca, ma tornerò solo con Mara Venier” Mara Venier ospita Alessia Marcuzzi nella serata dedicata ai trent’anni di Domenica In. Dopo un anno lontano dalla tv la conduttrice fa intendere che un ritorno non è posi così lontano.

A cura di Ilaria Costabile

Prima ospite dell'appuntamento inedito in prima serata di Domenica In è Alessia Marcuzzi. La conduttrice viene accolta dalla padrona di casa, Mara Venier, a cui è legata da una forte amicizia anche lontano dal mondo del piccolo schermo. Ed è in nome di questo legame che il noto volto della tv dichiara di voler tornare in prima linea dopo un anno di stop.

Mara Venier stuzzica Alessia Marcuzzi

La annuncia così, Mara Venier, ricordando la scelta che solamente un anno fa aveva destato non poco scalpore tra gli addetti ai lavori e il pubblico a casa, ovvero quella di allontanarsi per un periodo dalla televisione. Un annuncio, quello di Alessia Marcuzzi, arrivato dopo una stagione televisiva trascorsa al timone de Le Iene accanto a Nicola Savino, ma sintomo della necessità di cambiare. Mara Venier, quindi, ne approfitta per chiedere all'amica se è ancora convinta della sua scelta:

È passato un anno, fa strano essere qui, che bello. Il Covid ha cambiato la percezione di tutti. Sono una donna fortunata e mi sono presa un periodo di tempo, quindi l'ho potuto fare, però quando poi quella lucetta rossa si accende se ce l'hai dentro ti manca. Io ho scritto, ho fatto.

Il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi

La padrona di casa, non esita a metterla alla prova e le chiede supporto per presentare un ospite, e nel farlo la stuzzica: "Io non so se sei ancora capace a condurre, ho dei dubbi". L'ospite in questione è Gigi D'Alessio che diletta il pubblico con un medley dei suoi successi, e nel mentre Mara Venier continua a stuzzicare Alessia Marcuzzi, la quale dice: "Io torno in televisione sono con te", la conduttrice quindi aggiunge: "Torneremo insieme, ma non possiamo dire nulla, né dove, né quando". C'è, quindi, la possibilità che l'ex volto Mediaset possa tornare sul piccolo schermo tra non molto tempo e al suo fianco, a quanto pare, potrebbe esserci proprio la sua storica amica.