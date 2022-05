Alessia Marcuzzi torna in tv passando per la Rai: sarà con Mara Venier a Domenica In Mara Venier dà un chiaro segnale della linea oltre la quale il suo show si sta spingendo in tema di ospiti presi in prestito dalla concorrenza. Ora sembra puntare su Alessia Marcuzzi, che di recente aveva definito la sua erede perfetta per Domenica In.

A cura di Giulia Turco

Dopo una lunga pausa, Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in tv, passando per la Rai. Dopo lo stop dalle Iene e il taglio netto ai programmi Mediaset, l'ex Iena passerà per il salotto di Mara Venier, che in occasione dei 30 anni del programma ha organizzato una puntata speciale, in prima serata, di Domenica In. Arruolando una serie di ospiti, tra volti storici della Rai e volti in prestito dalla concorrenza, con un chiaro segnale della direzione che lo show intende seguire.

Alessia Marcuzzi l'erede ideale di Domenica In

A un anno dal suo addio alla tv, la linea rimane sempre la stessa confermata negli ultimi mesi: nessun ritorno a Mediaset. A sorpresa Alessia Marcuzzi tornerà in tv e lo farà con il sostegno di "zia Mara" che l'ha amabilmente presa sotto la sua ala. Le due conduttrici avevano dato da tempo segnali di un progetto in comune. Ad aprile Marcuzzi era stata ospite a cena a casa Venier insieme a Ferzan Özpetek: non a caso saranno entrambi ospiti della puntata speciale di Domenica In Show in programma per venerdì 27 maggio alle 21.15. In una recente intervista al Messaggero inoltre, parlando del possibile addio al timone del contenitore pomeridiano, la conduttrice Rai aveva definito Alessia Marcuzzi l'erede ideale: "Sarebbe perfetta".

Sempre più ospiti della concorrenza in Rai

Una giornata, quella di domenica 22 maggio, che è servita a Venier a mettere ben in chiaro le intenzioni presenti e future dei suoi progetti in Rai. Non solo la signora della domenica non sembra affatto intenzionata ad uno stop, ma spinge verso nuove sfide il suo contenitore, sempre più inclusivo di ospiti migrati dai programmi Mediaset e non solo. Ne sono un esempio l'ospitata di Gianluca Vacchi, in promozione del suo docufilm in uscita su Prime, o la presenza nel suo salotto di Luigi Strangis, vincitore di Amici, dopo il doveroso passaggio da Silvia Toffanin. Con Alessia Marcuzzi, la signora della tv si prepara allo scacco matto.