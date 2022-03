Alessia Marcuzzi anticipa l’estate in rosa: il nuovo look è con balze e sandali alla schiava Alessia Marcuzzi è volata in Sicilia per realizzare la nuova campagna pubblicitaria del suo brand di borse e ne ha approfittato per sfoggiare un look all’insegna del glamour. Con un abito rosa a balze e dei sandali alla schiava la conduttrice ha anticipato l’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è sempre molto attiva sui social, sul suo profilo posta in continuazione foto e Stories per rimanere in contatto con i followers, incantandoli con bellezza e stile. Nelle ultime ore è volata a Ispica, un piccolo comune della Sicilia, per realizzare la nuova campagna pubblicitaria del suo brand di borse e ne ha approfittato per sfoggiare un look dall'animo sbarazzino che si rivelerà perfetto per la bella stagione. La conduttrice ha seguito il trend del total pink, dicendo addio a tacchi, cristalli e accessori eccessivamente sofisticati. A quanto pare la sua prossima estate sarà all'insegna della comodità e del glamour.

Alessia Marcuzzi segue il trend dei look rosa

Il rosa è il colore del momento, un simbolo di gioia, spensieratezza ma anche genderless, ovvero capace di andare oltre la distinzione di genere. Alessia Marcuzzi sembra saperlo bene ed è per questo che ha puntato proprio sul pink per le foto della nuova campagna realizzata per la collezione Primavera/Estate 2022 del suo brand Marks&Angels. Ha indossato un abito perfetto per l'estate tra il rosa e il pesca, un modello strapless firmato V. Chapman con la gonna a balze lunga fino al ginocchio e il bustier strutturato ma senza spalline.

I sandali alla schiava saranno il must dell'estate

Per completare l'outfit in pieno stile estivo Alessia Marcuzzi ha scelto degli accessori color tabacco, dalla borsetta Mini CRI Brandy di Marks and Angels ai sandali alla schiava allacciati intorno alla caviglia di Manebi. Niente tacchi alti, durante la prossima stagione la conduttrice pare proprio che darà spazio alla comodità. A rendere ancora più suggestivi gli scatti postati sui social è stato il meraviglioso paesaggio alle spalle: il mare piatto e cristallino della Sicilia. In quante prenderanno ispirazione dalla scelta di stile di Alessia non appena arriveranno le prime giornate miti?