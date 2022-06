Alessia Marcuzzi rilancia la stampa bandana: bikini e completo da spiaggia sono coordinati Alessia Marcuzzi ha dato il via alla sua estate e lo ha fatto in modo glamour. Sui social ha posato in versione balneare con bikini e completo da spiaggia coordinati, rilanciando la stampa bandana in pieno stile anni ’90.

Alessia Marcuzzi potrà anche essersi presa una pausa dalla tv ma non per questo ha "abbandonato" i suoi fan. Continua ad avere un contatto diretto con loro sui social, dove quotidianamente documenta le sue giornate passate tra impegni familiari ed eventi glamour. Certo, ha fatto una breve riapparizione su Rai 1 per fare visita all'amica Mara Venier ma, dopo aver incantato tutti in total black, è tornata alla quotidianità lontana dai riflettori. Il dettaglio che non cambia rispetto a quando è su un palco? È sempre glamour e a dimostrarlo è il suo nuovo completo da spiaggia con cui ha rilanciato una delle stampe iconiche dell'estate.

Quanto costa il completo bandana di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto la sua passione per i selfie ma solo di recente ne ha condiviso uno davvero trendy. Si è immortalata allo specchio mentre è sul letto ma prontissima per passare una giornata in spiaggia. Cosa ha indossato? Un adorabile outfit che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha abbinato il bikini alla camicia over e agli shorts, tutti a stampa bandana su una base nude (firmati SMMR). Il due pezzi è con slip sgambatissimi e reggiseno con le spalline larghe senza coppa o ferretto (prezzo 75 euro), mentre la camicia e i pantaloncini coordinati costano rispettivamente 90 e 60 euro. Per completare il tutto ha tenuto i capelli sciolti, mettendo così in risalto il nuovo colore castano chiaro.

Il bikini di SMMR

La stampa bandana ricorda gli anni '90

In quanti ricordano di aver indossato almeno una volta un capo a stampa bandana negli anni '90? Complice il ritorno fashion di tutti i trend che hanno contraddistinto quel periodo storico, questa fantasia con gli iconici disegni cachemire ha ricominciato a spopolare. Si può optare per un look "total bandana" come ha fatto Alessia Marcuzzi oppure aggiungere semplicemente un foulard o un accessorio decorato (magari vintage) al proprio outfit, l'importante è lasciarsi travolgere dalla mania, così da rendere super glamour la propria estate. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio capo-bandana preferito, certi del fatto che aggiungerà un tocco cool alle giornate passate in spiaggia.