Miriam Leone in luna di miele alle Maldive: quanto costa una notte nel resort paradisiaco Miriam Leone è in luna di miele col marito in un resort da sogno alle Maldive. Scopriamo quanto costa il loro soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Miriam Leone in luna di miele alle Maldive

Dopo aver conquistato i suoi follower con un matrimonio in una location mozzafiato in Sicilia, Miriam Leone trona a far sognare con una luna di miele da film. La nota attrice con il marito Paolo Carullo è volata alle Maldive per una vacanza in un luogo paradisiaco alle Maldive. La coppia soggiorna all'Emerald Maldives Resort & Spa, un nuovo Resort 5 stelle con ville in mezzo al mare che si fondono con il paesaggio circostante mozzafiato. Scopriamo quanto costa la luna di miele di Miriam Leone.

Miriam Leone nel resort di lusso alle Maldive

La luna di miele di Miriam Leone nel resort di lusso alle Maldive

Miriam Leone ha scelto di trascorrere la sua luna di miele in un luogo paradisiaco. L'Emerald Maldives Resort & Spa è un nuovo Resort 5 stelle Deluxe All-Inclusive costruito su un’isola privata di 20 ettari sull’atollo Raa, nella parte settentrionale delle Maldive.

Miriam Leone so gode la sua luna di miele alle Maldive

L'isola circondata da 1,5 km di sabbia bianca su cui sono state costruite centoventi ville costruite su palafitte in mezzo al mare e con accesso diretto al mare paradisiaco delle Maldive.

L’Emerald Maldives Resort & Spa sorge su un atollo

Il resort a cinque stelle delle Maldive dove soggiorna Miriam Leone col marito è stato costruito per fondersi in perfetta armonia con l'ambiente circostante, utilizzando materiali come bambù, pietre naturali e foglie di Langhi Langhi. È un paradiso sulla Terra.

Le ville in mezzo al mare delle Maldive del resort di Miriam Leone

Quanto costa una notte nel resort di Miriam Leone alle Maldive

L'Emerald Maldives Resort & Spa combina scenari tropicali con un design moderno e l'atmosfera elegante. Ci sono solo 120 ville nel resort e ognuna dispone di due appartamenti con più camere e bagni con vista mozzafiato.

Una villa con piscina e vista mare dell’Emerald Maldives Resort & Spa

Ci sono diverse possibilità di scelta di alloggio dell'Emerald Maldives Resort & Spa. dalle foto condivise da Miriam Leone è possibile rilevare che la nota attrice alloggia in una delle ville con piscina e vista mare. Il costo per una notte in questo tipo di villa dell'Emerald Maldives Resort & Spa vale 1.764 dollari.