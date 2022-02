Miriam Leone, la luna di miele in bikini: il primo bagno dell’anno è in topless Miriam Leone è in vacanza con il marito alle Maldive e anticipa la moda dell’estate tuffandosi tra le onde con un bikini intrecciato.

Una sirenetta alle Maldive. Miriam Leone abbandona i panni di Eva Kant e si gode il mare tropicale insieme al marito Paolo Carullo. Lo scorso autunno la coppia si è sposata in Sicilia con un sontuoso ricevimento: l'attrice ha sfoggiato ben tre abiti da sposa nel corso della serata. Complici gli impegni di lavoro e forse la paura dei contagi, hanno rimandato il viaggio di nozze fino ad ora: la coppia è partita alla volta delle Maldive e Miriam Leone ha condiviso alcuni momenti della luna di miele tra panorami mozzafiato e tuffi da tre le onde. Scommettiamo che il suo bikini nero lancerà le tendenze estive?

Il resort di Miriam Leone alle Maldive

Per la luna di miele Miriam Leone e Paolo Carullo hanno scelto un vero e proprio paradiso tropicale: soggiornano all'Emerald Maldives Resort & Spa, una struttura di lusso con i bungalow a picco sul mare cristallino. L'attrice ha condiviso con i follower alcuni scatti da sogno: il tramonto in spiaggia, le romantiche cene di fronte al mare, il mare color smeraldo. Non poteva certo mancare un tuffo rigenerante: l'attrice ha condiviso alcuni scatti del marito Paolo in cui esce dall'acqua come una vera sirenetta, scuotendo la chioma e coprendosi il seno con le mani.

Miriam Leone alle Maldive

Miriam Leone con il bikini intrecciato

La luna di miele arriva in un momento speciale per l'attrice: è uscito al cinema il suo nuovo film, Corro da te, con Pierfrancesco Favino, e ha appena festeggiato il suo primo San Valentino da sposata condividendo una romantica dedica d'amore per il marito. Ora l'attrice si sta godendo un anticipo di estate alle Maldive e ha condiviso su Instagram la foto del primo tuffo dell'anno nelle acque color smeraldo. Nella foto Miriam Leone sfoggia il costume da bagno più trendy dell'anno, il bikini con i lacci intrecciati sul torace, in versione total black. Non potevano poi mancare gli occhiali Ray Ban, per proteggere gli occhi dal sole. In Italia si aspetta la primavera, ma queste foto fanno già venire voglia di estate.