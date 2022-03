Ludovica Bizzaglia alle Maldive: quanto costa il resort di lusso con vista sull’oceano Ludovica Bizzaglia è alle Maldive col fidanzato Alessandro Renato Sollevanti. I due sono ospiti del Grand Park Kodhipparu, un resort di lusso con vista mozzafiato sull’oceano.

Ludovica Bizzaglia è in vacanza:, sta trascorrendo qualche giorno di relax assieme al fidanzato, in occasione del 30esimo compleanno di lui. L'attrice romana è tornata solo pochi giorni fa dall'Egitto, dove era stata assieme ad altri volti noti della tv e dei social. Nelle foto, scattate tra le splendide spiagge e le immense distese desertiche di Sharm el-Sheikh, l'abbiamo vista assieme a Elettra Lamborghini, Ludovica Pagani, Carlotta Ferlito. Tutte hanno dato il meglio in quanto a look balneari. Ludovica Bizzaglia stavolta ha rimesso il bikini in valigia, ma per una destinazione di versa: le Maldive.

Ludovica Bizzaglia alle Maldive: vacanza di lusso

Ludovica Bizzaglia è partita per le Maldive assieme al fidanzato. Archiviata la storia con Awed (Simone Paciello), ha cominciato una relazione con Alessandro Renato Sollevanti, imprenditore e promoter del mondo delle discoteche nonché proprietario del Blanco Beach Club di Fregene. I due sono innamoratissimi e non sono soliti esporre molto sui social la loro vita di coppia: ci tengono alla privacy, pur avendo una community affezionata con cui spesso condividono alcuni momenti, proprio come quelli della vacanza alle Maldive.

Nelle foto e stories pubblicate su Instagram, li vediamo prendere il sole, nuotare, godersi una cena in spiaggia. I due sono ospiti del Grand Park Kodhipparu, un resort di lusso situato nell'atollo di Male Nord composto da una serie di ville con vista mozzafiato sull'oceano (alcune situate direttamente sull'acqua). A renderlo un vero e proprio paradiso ci pensano la Spa, la palestra, un'area interamente adibita allo yoga e alla meditazione, una piscina, ristorante.

Le occasioni per rilassarsi ma anche divertirsi non mancano: certo, bisogna avere a disposizione un bel budget! A seconda del tipo di alloggio e servizi scelti, un soggiorno in questo periodo può costare (per una coppia) dai 500 ai 2000 euro a notte. Le opzioni sono diverse: villa con piscina a sfioro privata, villa con vista sull'oceano, terrazza solarium privata e amaca sull'acqua, villa direttamente sulla spiaggia.

I look balneari più belli di Ludovica Bizzaglia

L'attrice alle Maldive sta dando il meglio in quanto a look balneari, quasi sempre in versione acqua e sapone. Benché in passato sia stata schiava del fondotinta, oggi non ha problemi a farsi vedere senza make up. Nel suo passato ci sono tante insicurezze, tanti problemi con lo specchio, dovuti principalmente alla dermatite atopica che ha sul corpo e sul viso. Ma di quei rossori, quelle bolle e quei segni oggi va fiera, non li nasconde né li copre più: ha imparato ad accettarsi e a vedere la bellezza che c'è oltre la malattia, oltre le imperfezioni.

Queste giornate le sta trascorrendo quasi sempre in costume ovviamente, passando dal mare alla piscina. La vacanza è iniziata con un completo in 4 pezzi tie dye (slip, reggiseno a triangolo, pareo e crop top) ed è proseguita con un micro bikini bianco. La cena di compleanno col fidanzato ha visto la coppia sfoggiare un look coordinato, nuovamente in bianco: camicia di lino per lui e abito lungo per lei. La coppia sembra si stia godendo ogni attimo prezioso di questa vacanza all'insegna del relax, del divertimento ma soprattutto dell'amore!