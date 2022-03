Michelle Hunziker alle Maldive, la foto del lato B ricorda quella del famoso spot di intimo Michelle Hunziker è volata alle Maldive e ha condiviso le sue prime foto in bikini. In una ha ricalcato il celebre scatto del 1995, quello dello spot fatto appena 17enne che ha dato avvio alla sua carriera.

A cura di Giusy Dente

Se professionalmente è un momento d'oro, per la carriera di Michelle Hunziker, sul piano sentimentale le cose non vanno altrettanto bene. Lo show che la conduttrice ha portato in prima serata su Canale 5 è stato un grande successo, ma la sua vita privata ha subito un duro colpo. Dopo 10 anni insieme e la nascita di due figlie, di comune accordo lei e il marito Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi. Proprio per rilassarsi, ricaricare le energie e allontanare i cattivi pensieri, si è concessa una vacanza oltreoceano, che sta testimoniando sui social, condividendo con la sua affezionata community di follower le foto che arrivano direttamente dalle Maldive.

Michelle Hunziker si gode le Maldive

La conduttrice è volata su un atollo delle Maldive in compagnia delle figlie Celeste e Sole e di due care amiche: la sua manager e la sua make-up artist. Si stanno divertendo e rilassando, godendo di tutte le meraviglie del posto, un luogo incantevole come si può vedere dalle foto condivise sui social. Per il soggiorno sull'isola hanno scelto un resort lussuoso, che mette a disposizione dei turisti ogni genere di comfort. L'intenzione della Hunziker è quella di ‘staccare la spina' per un po', così da tornare a Milano più carica di prima, pronta per chissà quali nuove esperienze professionali. Oltre al mondo della tv, lei è molto attiva anche in quello beauty, con una linea di cosmetici tutta sua che le sta dando molte soddisfazioni.

Michelle Hunziker in bikini

Dopo aver mostrato il luogo incantevole in cui si trova, un vero e proprio paradiso terrestre, Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una sua foto in bikini. È la prima del 2022, per lei. Alle sue spalle c'è lo splendido mare cristallino delle Maldive e lei indossa un due pezzi nero con dettagli cut-out irregolari. Immediatamente è stata sommersa di complimenti, ma non è mancato un commento ironico da parte di sua figlia Aurora Ramazzotti. La 25enne in passato ha vissuto male il confronto con sua madre a cui veniva costantemente sottoposta, anche con una certa cattiveria. Oggi certi commenti non la feriscono più, difatti ha imparato anche a scherzarci sopra.

"Avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo" ha scritto. In un'altra foto la conduttrice si è mostrata invece di spalle, con una canotta bianca e un perizoma. Impossibile non riportare la mente indietro, al celebre scatto che ha dato avvio alla carriera della Hunziker. Quando aveva appena 17 anni, nel 1995, ha posato per un marchio di biancheria intima e la sua foto ha fatto la storia della pubblicità! Quello spot è diventato uno dei più famosi e aveva proprio il lato B della 17enne in primo piano, con treccia di capelli biondi in vista sulla schiena nuda. Incredibile come il tempo, per Michelle Hunziker, sembri non passare mai!