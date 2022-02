Michelle Hunziker in vacanza dopo la separazione: quanto costa una notte nel resort alle Maldive Michelle Hunziker è volata alle Maldive “per staccare da tutto e riposare”, come ha scritto su Instagram. La conduttrice ha scelto per la sua vacanza un lussuoso resort sull’atollo di Ari.

Per Michelle Hunziker le ultime settimane sono state particolarmente intense. Da un lato l'abbiamo vista impegnata con Michelle Impossible, lo show in due puntate trasmesso in prima serata su Canale 5. Il programma è stato un grande successo. La conduttrice si è circondata di colleghi e amici per realizzare uno spettacolo complesso in cui si è cimentata col ballo, la recitazione, il canto. Dall'altro lato è stata anche protagonista del gossip, per via della separazione con Tomaso Trussardi: la coppia ha posto fine alla relazione di comune accordo dopo dieci anni di matrimonio e la nascita di due figlie. Alla luce di tutto questo, la 45enne ha deciso di prendersi una pausa tutta per sé e di concedersi una vacanza in un luogo da favola.

Michelle Hunziker va in vacanza

Michelle Hunziker non è nuova alle Maldive. Esattamente due anni fa era volata alla volta delle isole assieme ad alcune amiche e colleghe, anticipando in qualche modo l'estate. Ci era stata anche nel 2017 per festeggiare il Capodanno: viaggio di famiglia in quell'occasione, assieme alla figlia Aurora, all'ormai ex compagno Tomaso Trussardi e alle figlie Celeste e Sole. Proprio Aurora Ramazzotti vi ha fatto ritorno a gennaio 2022, per cominciare il nuovo anno in grande stile: si è concessa qualche giorno di relax assieme al fidanzato Goffredo Cerza. E chissà, forse proprio quella vacanza ha ispirato Michelle Hunziker nella scelta della meta del suo nuovo viaggio.

La conduttrice infatti è sbarcata nuovamente alle Maldive. Nelle Instagram Stories ha spiegato di essersi allontanata per riposare, fisicamente e mentalmente, per riprendersi da un periodo impegnativo sotto tutti gli aspetti. "Sono dall'altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po' la mia testa" ha scritto. Sul social sta già condividendo alcune immagini del luogo da favola in cui si trova: spiagge bianche, acque cristalline, paesaggi che tolgono il fiato. Certo, tutta questa bellezza non può oscurare del tutto la preoccupazione per quello che sta accadendo in Ucraina in questi giorni, difatti ha anche ammesso: "Provo disagio a essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d'impotenza".

Vacanza di lusso per Michelle Hunziker

Per la sua vacanza Michelle Hunziker ha scelto un magnifico resort di lusso sull'atollo di Ari (Maldive), frequentato da turisti provenienti da ogni parte del mondo attratti soprattutto dalla possibilità di fare immersioni e sport acquatici. Difatti la conduttrice già si è cimentata con lo sci nautico. In questo periodo, una sola notte nella struttura può variare (a seconda della sistemazione scelta) dai 445 ai 916 euro per una sola persona. Si può soggiornare infatti in villette sull'acqua o bungalow con vista sull'oceano o ancora ville con vasca idromassaggio privata, dove il prezzo lievita notevolmente.

La conduttrice si trova in vacanza con le figlie e le amiche. C'è la sua manager e anche la fidata make up artist Laura Barenghi, che ne cura sempre i look soprattutto nelle grandi occasioni o quando ci sono impegni professionali importanti. Le tre sicuramente sono pronte a divertirsi e nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.