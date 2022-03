Michelle Hunziker in bikini alle Maldive, l’ironia di Aurora: “Ho ereditato solo l’alluce valgo” Michelle Hunziker è alle Maldive, è volata oltreoceano per concedersi una pausa in un momento difficile ma non per questo ha dimenticato i followers. Nelle ultime ore è arrivata la prima foto in bikini e non è mancato il commento esilarante di Aurora Ramazzotti.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta attraversando un momento difficile della sua vita: si è appena separata dal marito Tomaso Trussardi e, sebbene non voglia parlare pubblicamente della cosa, è chiaro che la decisione non la lascia indifferente. Dopo essersi goduta il successo dello show tutto suo, Michelle Impossible, ha deciso di "staccare la spina" concedendosi una vacanza da sogno. È in un resort di lusso alle Maldive con le figlie Sole e Celeste e con alcune amiche (che fanno anche parte del suo staff) ma non per questo ha dimenticato i followers. Sui social, dopo aver mostrato la meravigliosa location in cui si trova, ha anche postato la prima foto in bikini, suscitando l'ironia della figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker sfoggia il primo bikini dell'anno

In una vacanza alle Maldive in pieno inverno poteva mai mancare la foto in bikini? Assolutamente no e, come prevedibile, ha suscitato l'invidia di tutti i fan. Michelle Hunziker ha posato sullo sfondo di uno splendido mare cristallino con indosso un due pezzi total black. Niente laccetti e tanga sgambatissimi, si tratta di un modello sportivo ma allo stesso tempo glamour, con un taglio cut-out al lato dello slip e un reggiseno accollato dal taglio irregolare. Così facendo ha messo in risalto la forma fisica mozzafiato che da sempre la contraddistingue e tra le prime a notarlo c'è stata Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti commenta la foto in bikini di Michelle

Il commento esilarante di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di aver sentito non poco il peso del successo della mamma quando era una ragazzina, soprattutto perché in molti in passato l'hanno presa di mira mettendola a paragone con la Hunziker. Oggi si è lasciata quei momento difficili alle spalle e ha imparato ad accettarsi così com'è. Non sorprende, dunque, che non esiti a fare ironia quando quando si parla del fascino e della bellezza che da sempre contraddistingue sua madre. Sotto la recente foto in bikini di Michelle, la Ramazzotti ha infatti commentato: "Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo". Qual è stata la risposta della conduttrice? "Che pirla che sei figlia mia", suscitando così l'ilarità dei fan.