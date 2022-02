Alessia Marcuzzi vola a Dubai: vacanza all’insegna di look comodi e griffati Alessia Marcuzzi è tornata in uno dei suoi posti preferiti, che frequenta da tempo quando vuole godersi qualche giorno di vacanza: Dubai. Sta sfoggiando comodi look da giorno e outfit trendy e colorati per la sera.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi è volata a Dubai. Nemmeno lei ha resistito al fascino del sole, del mare e delle spiagge degli Emirati Arabi, come altre colleghe. Sono tante quelle che in questi giorni si stanno spostando alla volta di località turistiche. Per esempio Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e i loro figli hanno festeggiato il compleanno della neo 28enne proprio a Dubai mentre Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno preferito le Maldive. Maldive anche per Luca Argentero, Cristina Marino e la piccola Nina, che hanno trascorso qualche giorno in un lussuoso resort a cinque stelle.

Alessia Marcuzzi va in vacanza

Da poche ore Alessia Marcuzzi è atterrata a Dubai. La prima foto è stata a bordo dell'areo, ma senza rivelare la destinazione. Poi una volta raggiunta la meta ha cominciato a condividere alcuni momenti di relax e divertimento, direttamente dal posto. Non si sa se a portare la conduttrice fuori dall'Italia siano stati motivi di lavoro o personali. Potrebbe essere una vacanza di piacere o potrebbe essere qualcosa legato alla vita professionale. Attualmente sta portando avanti la sua attività imprenditoriale nel mondo del beauty mentre è lontana dalla tv: ha volontariamente preso una pausa per chiarirsi le idee e pare che non abbia alcuna fretta di tornare, benché i fan reclamino la presenza della loro beniamina.

I look balneari di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è un'appassionata di moda e sia in tv che nella quotidianità non manca mai di sfoggiare look sempre molto originali, ma soprattutto di carattere. Nessuna è come lei. La conduttrice è tra le più glamour, capace di rendere unico ogni outfit, di farlo proprio e in qualche modo renderlo personale. Scollature, maxi spacchi, trasparenze: la Marcuzzi sa essere sexy e femminile ma anche più casual senza per questo peccare nel glamour, per esempio con completi mannish più minimal ma ugualmente trendy.

Ora che è in vacanza ha optato per outfit decisamente all'insegna della comodità: bermuda, ciabatte, camicie ampie per il giorno. I pantaloni presentano il logo Gucci e somigliano a quelli attualmente in vendita sul sito della Maison a 750 euro. Questi capi lasciano il posto a qualcosa di più chic per la sera. Al momento, ha sfoggiato un abbinamento trendy e colorato perfetto per l'estate: bustier rosa, shorts floreali e borsa fucsia. Quest'ultima fa parte della collezione di accessori da lei creata nel 2012, Marks&Angels, così come il modello più ampio a righe da portare a spalla.

Dubai è una meta cara alla conduttrice, la frequenta da diverso tempo. Ci è stata nel 2018 per una breve vacanza, ci è tornata l'anno successivo assieme alla figlia Mia e all'amica Ezia per poi trascorrervi, nello stesso anno, anche il Natale in compagnia di famiglia e amici. Si era recata lì anche pochi mesi fa, approfittandone per visitare il padiglione Expo Dubai. Chissà cosa ha in mente per i prossimi giorni e soprattutto con quali look stupirà i suoi follower.