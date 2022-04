Alessia Marcuzzi quando aveva 16 anni: capelli ricci e costume sgambato nella foto al mare Alessia Marcuzzi ha fatto un tuffo indietro nel tempo: è tornata all’estate del 1988, quando aveva appena 16 anni.

A cura di Giusy Dente

in foto: Alessia Marcuzzi a 16 anni

Alessia Marcuzzi da alcuni mesi è lontana dalla tv. La conduttrice si è presa una pausa che ha sorpreso tantissimo i fan, abituati a seguirla nei vari programmi di successo della sua lunga carriera. Con coraggio, lei invece ha deciso di dedicarsi ad altro al momento. "Tornerò quando sarò pronta" ha detto a proposito dell'allontanamento dal piccolo schermo. Attualmente si sta dedicando alla famiglia e a due progetti imprenditoriali, in cui sta dando tutta se stessa con grande passione. Da un lato c'è la sua linea di prodotti per la skincare, dall'altro c'è una collezione di borse. Tutto questo lo sta portando avanti assieme a suo padre.

Alessia Marcuzzi nelle foto del passato

Com'era da adolescente Alessia Marcuzzi? Di recente la 49enne ha condiviso su Instagram, dove è molto attiva, uno scatto risalente a uno dei primi servizi fotografici: aveva appena 16 anni. Nella foto si nota la sua bellezza acqua e sapone, il viso pulito, lo sguardo limpido di una ragazza giovane e piena di sogni. Immancabile la chioma bionda che non ha mai tradito, in tutti questi anni, ma portata voluminosa e mossa, a differenza dei capelli lisci per cui optato di solito adesso. E che dire del look: un total denim in perfetto stile anni Ottanta, con camicia dalle maniche arrotolate fino al gomito e pantaloni di jeans.

La 49enne ha fatto nuovamente un salto indietro nel tempo, tornando agli anni Ottanta. Ha condiviso un'altra fotografia piuttosto datata, scattata nel 1988: aveva 16 anni. In versione balneare, era perfettamente allineata allo stile di quegli anni. Il bikini infatti ha il reggiseno a triangolo senza coppe e lo slip è sgambatissimo e con taglio a V, un modello che è prepotentemente tornato alla ribalta di recente. Lei stessa ha indossato il costume sgambato di recente, un modello intero, in occasione di una vacanza a Dubai.

Nella didascalia lei stessa lo definisce: "costume ascellare". Nella foto ha i lunghi capelli biondi mossi dal vento e resi riccissimi dalla sabbia e dalla salsedine; solo un filo di mascara sugli occhi, nel suo look acqua e sapone da spiaggia. Impossibile non notare la somiglianza con la figlia Mia, che sembra la sua fotocopia. Nei commenti qualcuno ironizza anche sul fatto che è rimasta identica nel tempo, sembra che gli anni non siano affatto trascorsi: e in effetti, la sua bellezza è rimasta immutata.