Alessia Marcuzzi quando aveva 16 anni ai tempi del primo servizio fotografico “Guardate cosa ho trovato: il mio primo servizio fotografico”: così Alessia Marcuzzi su Instagram, dove ha condiviso alcune foto di quando aveva appena 16 anni.

A cura di Giusy Dente

I fan di Alessia Marcuzzi sentono moltissimo la sua mancanza in tv. La conduttrice si è presa un pausa dal piccolo schermo e pare anche che non abbia granché fretta di farvi ritorno a tutti i costi. Al momento si sta dedicando alla sua famiglia e sta portando avanti il suo progetto del mondo del beauty: tempo fa ha dato vita a una linea di skincare (con tanto di store online) che comprende sieri, fragranze, creme e oli. Si era ipotizzato un suo imminente ritorno a Mediaset, ma lo ha smentito personalmente. Si è detta ancora non pronta per questo passo, benché i suoi tanti ammiratori non vedano l'ora di poterla nuovamente ammirare al timone di un programma televisivo.

Alessia Marcuzzi oggi

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social, dove condivide sia la sua vita personale che quella lavorativa. In questo periodo ha dato molto spazio alla quotidianità familiare, mostrandosi spesso coi figli, magari intenta a realizzare con loro dei balletti per TikTok: una mamma moderna al passo con i tempi! Ma ha anche proposto diversi look, da appassionata di moda, tutti outfit di tendenza. Da quelli più glamour come un abito in maglia con schiena nuda a quelli più casual, sa essere impeccabile anche in tuta e sneakers!

Alessia Marcuzzi 16enne

Oggi la conduttrice ha 49 anni: li ha festeggiati lo scorso novembre con un party a tema anni Ottanta. Ne sono passati quasi 30 anni dal suo esordio in televisione e da allora ha fatto tanta strada: è diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo e ha lavorato in un elenco infinito di programmi. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima, quando era già impossibile non notarne la bellezza. È stata lei stessa a condividere coi follower delle foto risalenti a quando aveva appena 16 anni.

Gli scatti ci restituiscono una Alessia Marcuzzi acqua e sapone, con lo sguardo limpido e pulito e la chioma bionda mai abbandonata, ma portata in modo più voluminoso e ribelle. Il look total denim è in perfetto stile anni Ottanta, con pantaloni e camicia di jeans. La foto ha riscosso enorme successo ed è stata commentata anche da diverse colleghe del mondo dello spettacolo, tra cui Sabrina Ferilli e Adriana Volpe. Proprio quest'ultima (e non solo) ha notato l'incredibile somiglianza della piccola Mia con la mamma. Chissà se ne seguirà le orme nel mondo della tv!