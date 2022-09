Mia Facchinetti torna a scuola in divisa: con i capelli lunghi è uguale a mamma Alessia Marcuzzi Mia Facchinetti è tornata a scuola e Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di immortalarla in divisa. Il dettaglio che non può passare inosservato? Somiglia sempre più alla mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Settembre significa Back to school e anche i figli delle star italiani lo stanno capendo bene, visto che a pochi giorni dalla fine delle vacanze stanno tornando tra i banchi. Ad aprire le danze è stato Nathan Falco Briatore che, accompagnato da mamma Elisabetta Gregoraci, ha cominciato un nuovo anno scolastico a Montecarlo. A seguirlo, prima Isabel Totti (andata in prima elementare) e poi Santiago De Martino, che questa mattina è stato immortalato da Belén poco prima di entrare in classe. Oggi è stato il turno anche di Mia Facchinetti, finita sui social grazie ad Alessia Marcuzzi, che non ha potuto fare a meno di fotografarla in divisa con orgoglio.

La divisa scolastica di Mia Facchinetti

Così come la maggior parte dei figli delle star italiane, anche Mia Fachinetti sembrerebbe frequentare una scuola privata (e questo spiegherebbe anche l'inizio delle lezioni un tantino anticipato rispetto agli istituti pubblici). A darne prova sarebbe stata la divisa formale che la ragazzina ha indossato questa mattina. Niente abiti casual e street per lei, nella foto condivisa dalla Marcuzzi al fianco della didascalia "First day of school" ha sfoggiato una polo bianca a maniche corte e una gonna a pieghe al ginocchio, completando il tutto con scarpe nere classiche e calzini portati a vista.

Mia Facchinetti torna a scuola

Mia Facchinetti è la fotocopia di Alessia Marcuzzi

Il dettaglio che non è passato inosservato? Mia sta diventando una signorina e giorno dopo giorno la somiglianza con mamma Alessia si fa sempre più evidente. L'avevamo lasciata con indosso le giacche over e gli occhiali da sole della conduttrice, ora sembra essere una vera e propria diva: porta i capelli lunghissimi e ondulati, ha le gambe chilometriche proprio come la madre e appare a perfetto agio di fronte i riflettori. Insomma, Mia sembra essere destinata a seguire le orme dei genitori. Certo, è ancora troppo piccola per pensare a una carriera nello spettacolo ma la cosa certa è che bellezza e spigliatezza non le mancano.