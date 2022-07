Mia imita Alessia Marcuzzi: alla laurea del fratello Tommaso indossa giacca over e borsa della mamma Alessia Marcuzzi è volata a Londra per la laurea del figlio Tommaso Inzaghi e ad accompagnarla non poteva che esserci la secondogenita Mia Facchinetti. La bimba ha “rubato” gli abiti alla mamma, apparendo adorabile con giacca over e borsa a tracolla.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive di Alessia Marcuzzi. La conduttrice a partire dal prossimo autunno sarà di nuovo in tv con un programma tutto suo e ora ne sta approfittando per rilassarsi il più possibile. Dopo aver passato qualche giorno al mare spaziando tra tubini aderenti e sensualissimi video in topless, ora è volata a Londra. Il motivo? Il suo primogenito Tommaso Inzaghi, il figlio nato dalla relazione con Simone Inzaghi, si è laureato presso la University of Westminster e per l'occasione la mamma e la sorella non hanno potuto fare a meno di trasferirsi per qualche giorno in Gran Bretagna, così da celebrarlo al meglio. La conduttrice ha documentato con orgoglio la cerimonia sui social, mostrando il figlio prima in toga e tocco mentre ritirava il diploma di laurea, poi al fianco della piccola Mia in una versione super elegante.

La laurea a Londra di Tommaso Inzaghi

Tommaso Inzaghi si è laureato all'università di Londra e Alessia Marcuzzi, come ogni mamma fiera del traguardo raggiunto dal figlio, lo ha immortalato per tutta la giornata in foto e video. Per l'occasione il ragazzo ha dato il meglio di lui in fatto di eleganza, apparendo impeccabile in un completo classico grigio scuro con giacca doppiopetto e cravatta coordinata. Per completare il tutto (al di là della toga e del tocco indossati durante la seduta vera e propria) ha sfoggiato anche un paio di occhiali da sole scuri da vero e proprio divo. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Più cresce e più somiglia in modo impressionante alla mamma.

Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti

Mia Facchinetti in total white per la laurea del fratello

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la piccola Mia Facchinetti, la seconda figlia che Alessia Marcuzzi ha avuto dall'ex compagno Francesco Facchinetti. La bimba sta diventando una vera e propria signorina e, come già dimostrato in occasione della sua prima comunione, ama imitare lo stile della mamma. Per la laurea del fratello ha puntato sul total white con un abitino a ruota e una giacca oversize portata con le maniche arrotolate (questo dettaglio lascia pensare che si tratti di un capo "rubato" alla Marcuzzi). Sneakers Adidas, borsa a tracolla in pelle nera e capelli sciolti: Mia potrà anche avere solo 10 anni ma a quanto pare già non ha rivali in fatto di look glamour.