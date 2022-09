Il primo giorno di scuola di Santiago: Belén lo accompagna in tuta e Birkenstock La scuola è ricominciata anche per Santiago, il figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino. È stata proprio la mamma ad accompagnarlo nel suo primo giorno e per l’occasione ha lasciato spazio alla comodità con tuta e ciabatte.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è quasi finita e praticamente tutti hanno ormai messo fine alle ferie, riprendendo la loro normale quotidianità cittadina. Per i bambini e per gli adolescenti, in particolare, settembre è sinonimo di "back to school" e, chi prima, chi dopo, stanno tutti tornando tra i banchi. I figli delle star non fanno eccezione e, dopo Nathan Falco Briatore e Isabel Totti, oggi è stato il turno di Santiago De Martino. Complice il fatto che probabilmente frequenta una scuola privata il cui calendario è un tantino diverso rispetto agli istituti pubblici, ha dato il via alle lezioni un po' in anticipo rispetto al solito. Chi lo ha accompagnato? Mamma Belén Rodriguez, visto che il papà Stefano è impegnato al Festival del Cinema di Venezia.

Santiago De Martino torna a scuola in versione casual

Santiago, il figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, è tornato a scuola dopo aver passato l'intera estate con i genitori tra gite in barca e location da sogno. A immortalarlo in questo primo giorno è stata la mamma che, al motto di "Santi's first day school", lo ha fotografato mentre era in viaggio con lei. T-shirt bianca, sneakers, jeans e zaino con le fiamme: Santiago ha sfoggiato anche il suo nuovo taglio di capelli, anche se non è apparso eccessivamente entusiasta per questo ritorno alla normalità.

Belén con pantaloni Hinominate, Birkenstock e borsa Chanel

Il look comodo di Belén Rodriguez

Mentre Stefano è impegnato a Venezia, Belén si prende cura del primogenito Santiago. È stata proprio lei ad accompagnarlo a scuola e per l'occasione ha lasciato a casa tacchi e abiti glamour, ha preferito puntar sulla comodità. L'argentina ha infatti indossato una t-shirt colorata e un paio di pantaloni della tuta firmati Hinnominate, un modello con gli elastici alle caviglie a stampa tie-dye sui toni del fucsia e bianco. Per completare il tutto ha scelto delle semplici Birkenstock, per la precisione le ciabatte a doppia fascia, e un accessorio griffato: la borsa Chanel in pelle nera. Quale sarà la sua prima apparizione pubblica ufficiale post-vacanze?