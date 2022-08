Isabel Totti a scuola con la t-shirt griffata: Ilary Blasi accompagna la figlia nel suo primo giorno Oggi è un grande giorno per Isabel Totti, la terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti: ha cominciato la prima elementare e lo ha fatto con un look griffato. Ad accompagnarla a scuola è stata la mamma, che non ha esitato a fotografarla orgogliosa al suo fianco.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha messo fine alle sue lunghe vacanze qualche giorno fa: dopo aver passato gli ultimi mesi tra safari in Africa e trekking sulle Dolomiti, ha detto addio all'estate con un sensuale scatto in topless. Ora è tornata a Roma e ha ripreso con la normale quotidianità. Per lei, però, non si tratta di una fine estate "normale", è la prima volta che la affronta da single dopo la separazione da Francesco Totti. Come sta affrontando questo periodo? Dedicandosi al lavoro e agli aperitivi con gli amici. Oggi per la conduttrice, ad esempio, è stata una giornata molto emozionante: ha accompagnato la figlia Isabel a scuola, a partire da questo momento frequenterà la prima elementare.

Isabel Totti comincia la prima elementare

Isabel Totti sta crescendo e a dimostrarlo è il fatto che ha appena cominciato la prima elementare (probabilmente in una scuola privata, visto che ha dato il via alle lezioni con un tantino di anticipo rispetto agli istituti pubblici). La figlia di Ilary Blasi è stata immortalata proprio dalla mamma in questo grande giorno ed è apparsa visibilmente emozionata con un maxi zaino-trolley decorato con gli unicorni al suo fianco. Il look per il primo giorno di scuola? Comodo e griffato. Isabel ha infatti abbinato un paio di pantaloncini di tuta neri a delle sneakers bianche e a una t-shirt Moschino decorata con il maxi logo tempestato di cristalli (prezzo 99 euro).

La t–shirt Moschino

Il look casual di Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi non ha rinunciato alle griffe per accompagnare la figlia a scuola. Certo, ha puntato tutto su un look comodo e casual ma non sono mancati i dettagli di lusso. La conduttrice ha abbinato una camicia bianca a un paio di jeans baggy portati con il risvoltino sulla caviglia, completando il tutto con un paio di Birkenstock a doppia fascia. La vera chicca dell'outfit è la borsa: Ilary ha sfoggiato uno zaino Dior decorato all-over con l'iconica stampa Oblique e il maxi logo sulla patta. Sul sito ufficiale il modello non è disponibile, dunque si tratterà di un accessorio di una vecchia collezione, ma sul web è possibile trovarlo a oltre 400 euro.