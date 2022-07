Ilary Blasi in Tanzania: quanto costa la vacanza nel resort safari di lusso Ilary Blasi è in vacanza in Tanzania con i figli. Per il suo soggiorno nella natura africana ha scelto la tenda safari più lussuosa del mondo. Scopriamo quanto costa.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi in vacanza in Tanzania

Ilary Blasi è volata in Tanzania dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, che ha scosso l'Italia intera. A distanza di quasi venti anni di storia d'amore, la famosa coppia ha pubblicato due comunicati stampa per ufficializzare la notizia della loro separazione. E mentre l'Italia intera commenta la vicenda, Ilary Blasi ha preferito partire per un safari in Africa con i figli. Per la sua vacanza in Tanzania, la nota showgirl ha scelto la tenda safari più lussuosa del mondo. Scopriamo quanto costa il soggiorno di lusso immerso nella natura africana.

Ilary Blasi durante il safari in Tanzania

Ilary Blasi nella tenda safari più lussuosa del mondo

Per allontanarsi dal grande polverone alzato dalla notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, la nota showgirl è partita per una vacanza in Africa a contatto con la fauna selvatica. Per un soggiorno speciale in Tanzania con i figli, Ilary Blasi si è recata al Serengeti Bushtops, un resort safari definito come "la tenda safari più lussuosa del mondo".

Una tenda del Serengeti Bushtops in Tanzania

Il Serengeti Bushtops sorge a nord della Tanzania, immerso nella savana, e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato rispetto a qualsiasi centro abitato. Lo scopo del campo è di immergere gli ospiti nel paesaggio selvaggio dell'africa a stretto contatto con la fauna senza tuttavia rinunziare al massimo comfort degli hotel più esclusivi.

Ilary Blasi nella sua tenda safari

Gli ospiti del Serengeti Bushtops possono godere di una serie di esperienze safari uniche ed emozionanti. Durante i safari si viaggia in veicoli aperti 4×4 che permettono di entrare in contatto con la fauna selvatica e allontanarsi completamente dalla routine quotidiana.

Il safari di Ilary Blasi in Tanzania

Ogni tenda del Serengeti Bushtops è una grande suite con tendaggi e ogni tipo di comfort. Tutte le tende godono di un panorama mozzafiato sul Serengeti e la natura circostante.

L’esterno della tenda di Ilary Blasi in Tanzania

Il campo comprende dodici lussuose suite sotto una grande tela. Ogni tenda prende il nome dagli animali della zona. Grazie a terrazze esterne e vari ponti privati, ogni tenda offre centoventi metri quadrati si spazio con idromassaggio esterno, letto matrimoniale king size, area salotto e bagno comfortevole.

Una delle tende del Bushtops Camps in Tanzania

Quanto costa una notte nella tenda safari in Tanzania

Ilary Blasi si sta godendo la sua vacanza africana lontano da tutto e da tutti. Sono numerose le immagini che la showgirl sta condividendo dalla Tanzania mentre partecipa ai safari e si fa coccolare dai lussi del Bushtops Camps dove soggiorna.

Il ristorante del Bushtops Safari Camps

Al Serengeti Bushtops Ilary Blasi soggiorna una grande tenda di lusso che comprende un enorme terrazza in legno con vasca idromassaggio, viste panoramiche uniche, servizio maggiordomo 24 ore su 24, salone privato con camino, piscina e ristorante gourmet.

La camera da letto di una renda Bushtops

Il costo per un soggiorno al Serengeti Bushtops varia in base al periodo di arrivo. Luglio è considerata alta stagione in Tanzania e il costo per una notte in una delle dodici lussuose tende del campo parte da 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Il costo comprende i safari, i pasti e vari servizi di lusso della struttura.